Rhein-Pfalz-Kreis – Närrischer Höhepunkt in Mutterstadt: Tausende feiern ausgelassenen Fastnachtsumzug

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis. Mutterstadt stand am heutigen Fastnachtsdienstag (17. Februar 2026) ganz im Zeichen der Straßenfasnacht. Beim traditionellen Umzug verwandelte sich die Gemeinde in eine bunte Narrenhochburg – tausende Besucher säumten die Straßen und feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit.

Organisiert wurde der Umzug vom MCV „Die Geeßtreiwer“, der auch in diesem Jahr mit viel Engagement und Liebe zum Detail ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellten.

Auch der Wettergott zeigte sich närrisch gestimmt: Entgegen der Prognosen blieb es trocken. So konnten die Besucher den Umzug genießen und ausgelassen feiern.

Mit dem gelungenen Fastnachtsumzug erreichte die fünfte Jahreszeit in Mutterstadt ihren traditionellen Höhepunkt – ein farbenfrohes Spektakel, das einmal mehr zeigte, wie lebendig das Brauchtum in der Region ist.





























Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 18:05