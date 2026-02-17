Rhein-Pfalz-Kreis – ‚Alexander Schweitzer Tour.‘ macht Halt in Limburgerhof

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 24. Februar, kommt Alexander Schweitzer, Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl und Ministerpräsident, mit seiner ‚Alexander Schweitzer Tour.‘ nach Limburgerhof. Gemeinsam mit Kathrin Hammer wird er ab 19:30 Uhr im Kultursaal, Burgunderplatz 2 in Limburgerhof über seine Ideen für die Zukunft des Landes sprechen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und zuhören.

„Ich freue mich sehr, dass wir Alexander Schweitzer im Kultursaal in Limburgerhof begrüßen können. Dass er mit seiner Tour in unserer Region Halt macht, ist ein starkes Zeichen für unseren Wahlkreis, denn es zeigt, dass die Anliegen der Menschen vor Ort hier im Wahlkreis auf Landesebene gehört und ernst genommen werden.“, sagt Kathrin Hammer, Landtagskandidatin im Wahlkreis 38 Mutterstadt.

Kathrin Hammer

Landtagskandidatin Wahlkreis 38 &

Vorsitzende des SPD Ortsvereins Mutterstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 08:42