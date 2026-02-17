  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mutterstadt feiert Fastnachtsumzug und Straßenfasnacht am Fastnachtsdienstag 2026

Umzug7Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die fünfte Jahreszeit erreicht ihren närrischen Höhepunkt: Am Fastnachtsdienstag, 17. Februar 2026, steht Mutterstadt ganz im Zeichen der Straßenfasnacht. Der traditionelle Fastnachtsumzug lockt jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher in die Gemeinde.

Organisiert wird der Umzug vom MCV „Die Geeßtreiwer“, die auch 2026 wieder für ein buntes Spektakel sorgen.

Wichtige Informationen im Überblick

Datum: Dienstag, 17. Februar 2026
Beginn Straßenfasnacht: ab 11:00 Uhr
Start Umzug: 14:11 Uhr
Aufstellung/Start: Blockfeldstraße, Mutterstadt

Veranstaltungsort Straßenfasnacht: Herrmann-Belzner-Platz (Vorplatz Palatinum)
Veranstaltungszeit: 11:00 – 18:00 Uhr

Närrisches Treiben rund um das Palatinum

Bereits ab 11 Uhr lädt die Straßenfasnacht im Bereich des Herrmann-Belzner-Platzes (Vorplatz Palatinum) zum Feiern ein. Mit Musik, Essen und Getränken ist für beste Stimmung gesorgt.

Der Umzug startet traditionell um 14:11 Uhr in der Blockfeldstraße. Für die Besucherinnen und Besucher bietet sich damit die Möglichkeit, vor, während und insbesondere nach dem Umzug ausgelassen weiterzufeiern.

Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten der Straßenfasnacht in der Region. Erfahrungsgemäß dauern die Feierlichkeiten bis in die frühen Abendstunden an und sorgen für ein buntes, fröhliches Miteinander.

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 11:07

