Mörlenbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist am Montagvormittag (16. Februar) ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 10:40 Uhr zu einem Grundstück in der Karlsbader Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 51-Jährige mit einem Kran einen Stein transportieren. Dabei geriet er zwischen dem Stein und einer Hausmauer und wurde eingeklemmt.

Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurden außerdem ein Sachverständiger, die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt sowie die zuständige Berufsgenossenschaft hinzugezogen.

Weitere Details werden im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft.

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 11:33