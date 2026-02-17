Mauer / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagnachmittag gegen 13:00 Uhr verunfallte ein mit Getränken und Leergut beladener Lastwagen auf der L 547 zwischen Schatthausen und Mauer. Der 63-jährige Fahrer des Lastwagens war in Richtung Mauer unterwegs und hatte aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wodurch das Fahrzeug auf die Seite kippte und im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen blieb.

Die L 547, zwischen Mauer und Schatthausen, musste vollständig gesperrt werden. Nachdem die Ladung in einen anderen Lkw umgeladen und die Bergungsmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Sperrung gegen 23:30 Uhr wieder aufgehoben.

Warum der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und in der Folge auf die Seite gekippt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd.

