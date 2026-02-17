Mannheim – Über 4.300 Liebespaare an den Schlosskassen: „Küss mich! im Schloss“ 2026 war ein voller Erfolg

Mannheim / Schwetzingen / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 14. Februar, standen mit dem Valentinstag Liebe, Romantik und Zweisamkeit bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg im Mittelpunkt. Das Fazit in den Schlössern des Landes, die zur Valentinsaktion eingeladen hatten, fällt positiv aus. Insgesamt kamen 4.304 Paare und bezahlten ihre Eintrittskarte mit einem Kuss.

Landesweit über 4.300 Küsse

Am Samstag, 14. Februar, feierten die Staatlichen Schlösser und Gärten den Valentinstag. Bereits zum 10. Mal luden die Schlösser ihre Gäste bei „Küss mich! im Schloss!“ dazu ein, den Tag der Liebe mit einem Ausflug in die Geschichte zu verbinden. In diesem Jahr nahmen die Schlösser Heidelberg, Mannheim, Ludwigsburg, Solitude bei Stuttgart, Bruchsal, Rastatt, Weikersheim, Mergentheim und der Schlossgarten Schwetzingen teil. Mit insgesamt 4.304 Küssen an einem Tag stellten die Monumente einen neuen Kuss-Rekord auf.

Residenzschloss Ludwigsburg und Barockschloss Mannheim sind Spitzenreiter

Das Barockschloss Mannheim und das Residenzschloss Ludwigsburg waren bei der Valentinsaktion die Spitzenreiter. 1.048 Paare „erküssten“ sich ihre Eintrittskarte im Barockschloss Mannheim, im Residenzschloss Ludwigsburg waren es insgesamt 925. „Ich freue mich sehr, dass die Valentinsaktion auch im zehnten Jahr außerordentlich erfolgreich war“, betont Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing.

Beliebt in allen Altersstufen

Insgesamt ziehen die Staatlichen Schlösser und Gärten ein sehr positives Fazit: Wie in der Vergangenheit sorgte „Küss mich! im Schloss“ für fröhliche Stimmung und große Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern. Vertreten waren wieder alle Altersgruppen. Die Valentinsaktion hat sich zu einem der beliebtesten Angebote in den Wintermonaten bei den Staatlichen Schlössern und Gärten entwickelt.

Beteiligte Monumente

Schloss Bruchsal

Schloss Heidelberg

Residenzschloss Ludwigsburg

Barockschloss Mannheim

Residenzschloss Mergentheim

Residenzschloss Rastatt

Schlossgarten Schwetzingen (ohne Schloss)

Schloss Solitude

Schloss und Schlossgarten Weikersheim

Quelle: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 10:40