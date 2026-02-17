Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Streit zwischen mehreren Männern eskaliert – Schuss aus Schreckschusswaffe und Festnahmen – Am Montagmittag ist es im Mannheimer Stadtteil Schönau zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Mannheim gerieten vier Männer im Alter zwischen 24 und 48 Jahren gegen 12:40 Uhr im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Schönau in der Lilienthalstraße zunächst aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte und mündete in Handgreiflichkeiten.

Im Verlauf der Streitigkeiten wurde ein 33-jähriger Mann durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe an der Schläfe verletzt. Zudem soll eine beteiligte Person mit einem Messer gedroht haben.

Eine Zeugin, die durch den Schuss auf die Situation aufmerksam wurde, alarmierte umgehend die Polizei. Sie beobachtete außerdem, wie sich ein weißes Fahrzeug vom Tatort entfernte.

Als mehrere Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten jedoch alle Tatverdächtigen festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bereits auf der Anfahrt bemerkten Beamte das von der Zeugin beschriebene weiße Fahrzeug und stoppten es. Am Steuer saß der verletzte 33-Jährige. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Einen freiwilligen Drogentest verweigerte er.

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der 33-Jährige die Einsatzkräfte und spuckte einem Beamten blutigen Speichel ins Gesicht. Er wurde unter Polizeibegleitung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo nach der medizinischen Behandlung eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung ermittelt. Zudem muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Die weiteren Ermittlungen wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung werden vom Polizeiposten Mannheim-Schönau geführt und dauern an.

MRN-News berichtet, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 13:17