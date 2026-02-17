Ludwigshafen – Seniorenrat informiert über Patientenverfügung

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema Patientenverfügung an. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern eine klare Orientierung zu geben und den Zugang zu den notwendigen Unterlagen zu erleichtern.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Menschen aus den nördlichen Stadtteilen von Ludwigshafen.

Interessierte erhalten sachliche Informationen zur Bedeutung und rechtlichen Einordnung einer Patientenverfügung. Zudem können die entsprechenden Formulare direkt mitgenommen und in Ruhe zu Hause ausgefüllt werden.

Ergänzend wird ein Hinweis-Kärtchen im Scheckkartenformat angeboten, das im Notfall schnell auf eine bestehende Verfügung aufmerksam macht. Für Patientenverfügung und Kärtchen wird ein Kostenbeitrag von 1 Euro erhoben.

Termin:

Montag, 23.02.2026

9:00 – 12:00 Uhr

Ort:

Bewohnertreff, Londoner Ring 2

(bei Concierge klingeln)

Ansprechpartner vor Ort:

Joachim Müller, Mitglied im Seniorenrat

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verein Pfingstweide Miteinander e.V. statt.

Der Seniorenrat lädt alle Interessierten ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt:

Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V.

Weitere Informationen: www.pfingstweide-miteinander.de

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 10:07