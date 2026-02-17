Ludwigshafen – Anzeige – Mittagstisch im Turmrestaurant im Ebertpark: Genuss in Wohlfühlatmosphäre vom 16. bis 20. Februar 2026

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Turmrestaurant im Ebertpark erwartet die Gäste in der Woche vom 16. bis 20. Februar 2026 wieder ein abwechslungsreicher Mittagstisch in besonderer Atmosphäre.

Genießen Sie à la carte Spezialitäten oder den wöchentlich wechselnden Mittagstisch (Mo–Fr, 12–16 Uhr) und gönnen Sie sich eine genussvolle Auszeit im Grünen.

Passend zur Woche rund um Aschermittwoch steht unter anderem ein traditionelles Matjesfilet „Hausfrauen Art“ auf der Karte. Das zarte Heringsfilet wird mit einer fein abgestimmten Apfel-Zwiebel-Sahnesauce und Salzkartoffeln serviert – ein Klassiker, der besonders in der Fastenzeit geschätzt wird. Preis: 16,90 Euro.

Auch Liebhaber vegetarischer Küche kommen auf ihre Kosten: Gefüllte Waldpilzravioli in aromatischer Kräuterrahm-Sauce, verfeinert mit Grana Padano, bieten herzhaften Genuss für 14,50 Euro.

Für Freunde deftiger Hausmannskost empfiehlt sich der Sauerbraten vom Rindsbäckchen. Das butterzarte Fleisch wird mit traditionellen Semmelknödeln serviert und kostet 18,50 Euro.

Das Turmrestaurant im Ebertpark verbindet kulinarischen Anspruch mit entspannter Wohlfühlatmosphäre – ideal für die Mittagspause, ein Geschäftsessen oder einen genussvollen Start in den Nachmittag.



Turmrestaurant im Ebertpark Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag

11:00 – 23:00 Uhr

Küche: 12:00 – 21:00 Uhr

Adresse für Ihr Navigationssystem:

Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 10:01