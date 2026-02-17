Ludwigshafen – Kultmusical live erleben: Jesus Christ Superstar rockt die Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Rockoper Jesus Christ Superstar, mit der Andrew Lloyd Webber 1971 seinen Durchbruch feierte, gastiert das Pfalztheater Kaiserslautern am Freitag, 27.2. und am Samstag, 28.2.2026 jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Das Kultmusical erzählt die letzten Tage im Leben Jesu Christi sehr eng an den biblischen Berichten der vier Evangelisten entlang. Damit stellen sich der Komponist und der Textautor Tim Rice zunächst einmal in die Tradition der großen Passionsmusiken z.B. Johann Sebastian Bachs. Aber die Rockoper stellt Fragen, die auch heute noch zeitgemäß erscheinen: War Jesus tatsächlich Gottes Sohn? Oder nur ein mediengemachter „Superstar“? War sein Tod allein die Schuld des „Verräters“ Judas? Und ist eine Liebesbeziehung zu Maria Magdalena (oder zu einer anderen Frau oder gar zu einem Mann) wirklich undenkbar?



Die Rockoper zeichnet bei aller handfesten Rock- und Soulmusik ein Bild von Jesus als einer unfassbaren Erscheinung, die in ihrer Unbedingtheit oft auch die engsten Anhänger überfordert. Jesus wird als Mensch gezeigt, mit Freude am Leben, mit Wut und Zorn, aber auch mit Angst vor dem Tod. Die Zweifel an Jesus bündeln sich in der Figur des Judas, der hier als vernunftgeleitet, vorausschauend, erfüllt von einer klaren politischen Mission erscheint – derjenige der Apostel, der Jesus am tiefsten begriffen hat. Gerade aus der Polarität von Jesus und Judas, die gleichzeitig auch von einer engen Symbiose erzählt, bezieht die Rockoper ihre besondere Spannung.

Jesus Christ Superstar wird beim Gastspiel in englischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln gezeigt. Regisseurin Pascale-Sabine Chevroton verlegt das Stück konsequent in unsere medien-dominierte Gegenwart. Ausstatterin Monika Biegler schuf ein düster-dunkles Bühnenbild, das von einer spannenden Lichtregie und Projektionen (Licht: Manfred Wilking) beleuchtet wird. Unter der musikalischen Leitung von Olivier Pols spielt die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern. Die Solisten glänzen mit großen Stimmen, Chor und Extrachor sowie das Tanzensemble des Pfalztheaters tragen zum packenden Gesamterlebnis bei.

Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau / ©Andreas Etter

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 10:22