  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Jesus
17.02.2026, 10:22 Uhr

Ludwigshafen – Kultmusical live erleben: Jesus Christ Superstar rockt die Pfalzbau Bühnen

JesusLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Rockoper Jesus Christ Superstar, mit der Andrew Lloyd Webber 1971 seinen Durchbruch feierte, gastiert das Pfalztheater Kaiserslautern am Freitag, 27.2. und am Samstag, 28.2.2026 jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.
Das Kultmusical erzählt die letzten Tage im Leben Jesu Christi sehr eng an den biblischen Berichten der vier Evangelisten entlang. Damit stellen sich der Komponist und der Textautor Tim Rice zunächst einmal in die Tradition der großen Passionsmusiken z.B. Johann Sebastian Bachs. Aber die Rockoper stellt Fragen, die auch heute noch zeitgemäß erscheinen: War Jesus tatsächlich Gottes Sohn? Oder nur ein mediengemachter „Superstar“? War sein Tod allein die Schuld des „Verräters“ Judas? Und ist eine Liebesbeziehung zu Maria Magdalena (oder zu einer anderen Frau oder gar zu einem Mann) wirklich undenkbar?
Jesus Christ
Die Rockoper zeichnet bei aller handfesten Rock- und Soulmusik ein Bild von Jesus als einer unfassbaren Erscheinung, die in ihrer Unbedingtheit oft auch die engsten Anhänger überfordert. Jesus wird als Mensch gezeigt, mit Freude am Leben, mit Wut und Zorn, aber auch mit Angst vor dem Tod. Die Zweifel an Jesus bündeln sich in der Figur des Judas, der hier als vernunftgeleitet, vorausschauend, erfüllt von einer klaren politischen Mission erscheint – derjenige der Apostel, der Jesus am tiefsten begriffen hat. Gerade aus der Polarität von Jesus und Judas, die gleichzeitig auch von einer engen Symbiose erzählt, bezieht die Rockoper ihre besondere Spannung.
Jesus Christ Superstar wird beim Gastspiel in englischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln gezeigt. Regisseurin Pascale-Sabine Chevroton verlegt das Stück konsequent in unsere medien-dominierte Gegenwart. Ausstatterin Monika Biegler schuf ein düster-dunkles Bühnenbild, das von einer spannenden Lichtregie und Projektionen (Licht: Manfred Wilking) beleuchtet wird. Unter der musikalischen Leitung von Olivier Pols spielt die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern. Die Solisten glänzen mit großen Stimmen, Chor und Extrachor sowie das Tanzensemble des Pfalztheaters tragen zum packenden Gesamterlebnis bei.

Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558
Quelle Theater im Pfalzbau / ©Andreas Etter

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 10:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    Angehörigen Schulung
    Speyer – „Demenz verändert vieles – aber nicht die Liebe.“- Malteser bieten Angehörigenschulung an
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr