Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Unfälle wegen Straßenschäden: Erneute Geschwindigkeitsmessungen auf der L523 – Auf der L523 in Ludwigshafen kam es am Samstagabend und am Montagmorgen (14. und 16.02.2026) infolge von Fahrbahnschäden zu zwei Verkehrsunfällen.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, platzte in einem Fall beim Durchfahren eines Schlaglochs der Reifen eines Pkw. In einem weiteren Fall wurde die Felge eines Fahrzeugs beschädigt.

Die Vorfälle machen deutlich, wie wichtig eine angepasste Geschwindigkeit – insbesondere bei erkennbaren Straßenschäden – für die Verkehrssicherheit ist. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt gilt weiterhin eine auf 50 km/h reduzierte Höchstgeschwindigkeit. Diese Maßnahme dient ausdrücklich dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. Überhöhte Geschwindigkeit erhöht nicht nur das Risiko von Fahrzeugschäden, sondern auch die Gefahr schwerer Unfälle.

Über 300 Verstöße bei erneuter Kontrolle

Vor diesem Hintergrund führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste am Montag (16.02.2026) zwischen 14:50 und 20:50 Uhr erneut Geschwindigkeitskontrollen durch.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 3.188 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehr als 300 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 32 Fällen hat die Überschreitung ein Fahrverbot zur Folge.

Die Polizei kündigt an, auch künftig die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt konsequent zu überwachen. Gerade in Bereichen mit bestehenden Straßenschäden sei eine angepasste Fahrweise ein entscheidender Faktor, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 21:35