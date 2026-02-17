Landau / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Die digitale Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) widmet sich am 3. März dem Thema „Moderne Elternschaft – Der Game-Changer für (zukünftige) Eltern“. In diesem virtuellen Workshop erfahren die Teilnehmenden zwischen 9 und 11 Uhr, wie sie ihr eigenes Lebensmodell erschaffen und sich gut vorbereiten, um dem gesellschaftlich geprägten „Standardmodell“ von Elternschaft bewusster begegnen und diesem entgegensteuern zu können, wenn es nicht ihren Vorstellungen von Familie entspricht. Es wird beleuchtet, wie sich Lebensmodelle von Familien über die verschiedenen Lebensphasen statistisch in Deutschland entwickeln und welche Gestaltungsspielräume Eltern haben, um letztlich ihren Wünschen nach beruflicher Teilhabe und Karrierevorstellung gerecht zu werden.

Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist kostenfrei, den Zugangslink zur virtuellen Plattform erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung, die über folgende Internetseite erfolgt:

https://eveeno.com/job-familie-karriere-maerz

Eine Übersicht des kompletten Vortragsprogramms der Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für das Jahr 2026 findet sich auf der Internetseite

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/bca-angebote

Fragen zur Veranstaltungsreihe beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau, unter der Telefonnummer 06341 958 660 oder per Mail an Landau.bca@arbeitsagentur.de.

