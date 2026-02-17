Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Unfall zwischen Mutter und Tochter in der Godramsteiner Straße – Am Montagnachmittag (16.02.2026) kam es in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Mutter und ihrer Tochter.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Landau befuhr eine 44-jährige Frau gegen 15:40 Uhr mit ihrem Seat die Godramsteiner Straße in Richtung L512. Kurz vor der Kreuzung Godramsteiner Straße / Neustadter Straße musste sie verkehrsbedingt abbremsen.

Dies erkannte ihre 16-jährige Tochter, die mit einem Kleinkraftrad unmittelbar hinter dem Fahrzeug unterwegs war, offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich von ihrer Mutter zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 16:24