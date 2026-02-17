Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg beginnen am Montag, 23. Februar 2026, mit der Erneuerung der Wasserleitung im Schweizerweg in Heidelberg‑Neuenheim. Die Arbeiten finden auf dem Abschnitt zwischen Philosophenweg und Hausnummer 4 statt. Die Maßnahme dient der langfristigen Sicherstellung einer zuverlässigen Trinkwasserversorgung. Der Abschluss der Arbeiten ist voraussichtlich Mitte April 2026 geplant. Während der Bauzeit kann es kurzzeitig zu Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Die betroffenen Haushalte werden vorab gesondert informiert.

Verkehr

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wird die Fahrbahn im Baustellenbereich für den Verkehr gesperrt. Zufußgehende und Radfahrende können den Bereich weiterhin passieren. Die Rettungswege bleiben jederzeit gewährleistet; auch die Müllabfuhr erfolgt regulär.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

