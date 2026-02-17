Der FDP Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2026, Hans-Ulrich Rülke, besucht die Heidelberger Brauerei und gibt im Rahmen einer öffentlichen Unternehmensbesichtigung Einblicke in liberale Wirtschafts- und Mittelstandspolitik. Im direkten Austausch vor Ort stehen die Herausforderungen und Chancen des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg im Mittelpunkt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, Politik dort zu erleben, wo sie auf unternehmerische Praxis trifft.

Ort: Heidelberger Brauerei, Kurpfalzring 112, Zeit: Mittwoch, 18.01.2026, 18:30 Uhr

Quelle: Dennis Röhner. Stv. Kreisvorsitzender FDP Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 00:05