Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg lädt am 14. März zum 21. Krebspatiententag ein. Der Patiententag bietet allgemeinverständliche Fachvorträge, Expertenforen zu speziellen Krebserkrankungen und vielfältige Gelegenheiten zum persönlichen Gespräch. Wie gewohnt sind zahlreiche Selbsthilfegruppen und Partner des NCT Heidelberg mit Informationsständen für Patientinnen und Patienten, Angehörige und alle Interessierten vertreten. Die Anmeldung ist bis zum 10. März unter diesem Link möglich: https://indico.dkfz.de/e/Krebspatiententag2026

Der 21. Krebspatiententag des NCT Heidelberg informiert Patientinnen und Patienten, Angehörige und alle Interessierten aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen in der Onkologie. Die Teilnehmenden können direkt mit Expertinnen und Experten sowie dem aktiven Selbsthilfenetzwerk ins Gespräch kommen. Der Krebspatiententag findet am 14. März 2026 von 9 bis 14:30 Uhr in der Chirurgischen und Medizinischen Klinik im Universitätsklinikum Heidelberg statt. Zudem werden die Vorträge online live übertragen.

Am Vormittag erwarten die Gäste verständliche Fachvorträge zu neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Therapie sowie zu unterstützenden Angeboten in der Onkologie. Zudem stellen sich Selbsthilfegruppen und die Patientenvertretung am NCT Heidelberg vor. Anschließend freuen sich die Expertinnen und Experten der Beratungsdienste des NCT Heidelberg auf individuelle Fragen und persönliche Gespräche mit Betroffenen.

Die Expertenforen am Nachmittag dienen dem direkten Austausch mit ärztlichen Fachleuten und Vertretenden der Selbsthilfegruppen – gegliedert nach spezifischen Erkrankungen, mit Zeit für konkrete Anliegen. Zudem können die Besucherinnen und Besucher während des Krebspatiententags Informationsstände besuchen und mit vielen Selbsthilfegruppen und anderen Partnern über den Umgang mit der Erkrankung sprechen.

Fachvorträge

Dr. Christoph Grott: Strahlentherapie

Dr. Maria-Veronica Teleanu: Molekulare Onkologie

Prof. Dr. Rosa Klotz: Onkologische Chirurgie

Prof. Dr. Dirk Jäger: Immuntherapie

PD Dr. Bettina Thomas, Prof. Dr. Dr. Guy Ungerechts: Klinische Studien

Anne Weininger: Beratungsangebote

Auf einen Kaffee mit den Beratungsdiensten

Ernährungstherapie

Integrative Onkologie

Klinikseelsorge

Onkologische Sport- und Bewegungstherapie

Palliativmedizin

Psychoonkologische Beratung und Behandlung

Sozialdienst

Expertenforen

Brustkrebs

Gynäkologische Tumoren

Tumoren der Prostata, Blase, Nieren, Hoden und Penis

Krebs der Verdauungsorgane, endokrine und neuroendokrine Tumoren

Kopf-Hals-Tumoren

Hirntumoren

Lungenkrebs und Tumoren des Brustraums

Blutkrebs und Krebs der blutbildenden Systeme (Leukämien, Lymphome und multiples Myelom)

Knochen- und Weichteiltumoren (Sarkome), Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor (CUP)

Hautkrebs

Anmeldeinformationen und Kontakt

21. Krebspatiententag des NCT Heidelberg

14. März 2026

9 bis 14:30 Uhr

Universitätsklinikum Heidelberg

Chirurgische Klinik und Medizinische Klinik (Krehl-Klinik)

Aus Sicherheitsgründen steht nur eine begrenzte Platzkapazität zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Getränke und kleine Speisen ist gesorgt.

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 20:38