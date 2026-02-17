  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – 21. Krebspatiententag des NCT Heidelberg am 14. März

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg lädt am 14. März zum 21. Krebspatiententag ein. Der Patiententag bietet allgemeinverständliche Fachvorträge, Expertenforen zu speziellen Krebserkrankungen und vielfältige Gelegenheiten zum persönlichen Gespräch. Wie gewohnt sind zahlreiche Selbsthilfegruppen und Partner des NCT Heidelberg mit Informationsständen für Patientinnen und Patienten, Angehörige und alle Interessierten vertreten. Die Anmeldung ist bis zum 10. März unter diesem Link möglich: https://indico.dkfz.de/e/Krebspatiententag2026

Der 21. Krebspatiententag des NCT Heidelberg informiert Patientinnen und Patienten, Angehörige und alle Interessierten aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen in der Onkologie. Die Teilnehmenden können direkt mit Expertinnen und Experten sowie dem aktiven Selbsthilfenetzwerk ins Gespräch kommen. Der Krebspatiententag findet am 14. März 2026 von 9 bis 14:30 Uhr in der Chirurgischen und Medizinischen Klinik im Universitätsklinikum Heidelberg statt. Zudem werden die Vorträge online live übertragen.

Am Vormittag erwarten die Gäste verständliche Fachvorträge zu neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Therapie sowie zu unterstützenden Angeboten in der Onkologie. Zudem stellen sich Selbsthilfegruppen und die Patientenvertretung am NCT Heidelberg vor. Anschließend freuen sich die Expertinnen und Experten der Beratungsdienste des NCT Heidelberg auf individuelle Fragen und persönliche Gespräche mit Betroffenen.

Die Expertenforen am Nachmittag dienen dem direkten Austausch mit ärztlichen Fachleuten und Vertretenden der Selbsthilfegruppen – gegliedert nach spezifischen Erkrankungen, mit Zeit für konkrete Anliegen. Zudem können die Besucherinnen und Besucher während des Krebspatiententags Informationsstände besuchen und mit vielen Selbsthilfegruppen und anderen Partnern über den Umgang mit der Erkrankung sprechen.

Die Anmeldung zum 21. Krebspatiententag des NCT Heidelberg ist bis zum 10. März online unter diesem Link möglich https://indico.dkfz.de/e/Krebspatiententag2026

Fachvorträge

Dr. Christoph Grott: Strahlentherapie
Dr. Maria-Veronica Teleanu: Molekulare Onkologie
Prof. Dr. Rosa Klotz: Onkologische Chirurgie
Prof. Dr. Dirk Jäger: Immuntherapie
PD Dr. Bettina Thomas, Prof. Dr. Dr. Guy Ungerechts: Klinische Studien
Anne Weininger: Beratungsangebote

Auf einen Kaffee mit den Beratungsdiensten

Ernährungstherapie
Integrative Onkologie
Klinikseelsorge
Onkologische Sport- und Bewegungstherapie
Palliativmedizin
Psychoonkologische Beratung und Behandlung
Sozialdienst

Expertenforen

Brustkrebs
Gynäkologische Tumoren
Tumoren der Prostata, Blase, Nieren, Hoden und Penis
Krebs der Verdauungsorgane, endokrine und neuroendokrine Tumoren
Kopf-Hals-Tumoren
Hirntumoren
Lungenkrebs und Tumoren des Brustraums
Blutkrebs und Krebs der blutbildenden Systeme (Leukämien, Lymphome und multiples Myelom)
Knochen- und Weichteiltumoren (Sarkome), Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor (CUP)
Hautkrebs

Anmeldeinformationen und Kontakt

21. Krebspatiententag des NCT Heidelberg

14. März 2026

9 bis 14:30 Uhr

Universitätsklinikum Heidelberg

Chirurgische Klinik und Medizinische Klinik (Krehl-Klinik)

Anmeldung bis zum 10. März online unter https://indico.dkfz.de/e/Krebspatiententag2026

Aus Sicherheitsgründen steht nur eine begrenzte Platzkapazität zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Getränke und kleine Speisen ist gesorgt.

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 20:38

