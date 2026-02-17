Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Gefährliche Körperverletzung im Metznerpark – 19-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus

Im Frankenthaler Metznerpark ist es am Sonntagnachmittag (15.02.2026) zu einer schweren Gewalttat gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, wurde ein 19-jähriger Heranwachsender gegen 15 Uhr von mehreren Männern angegriffen und verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich der 19-Jährige in der Parkanlage auf, als ein ihm flüchtig bekannter 25-jähriger Mann aus Frankenthal gemeinsam mit vier weiteren bislang unbekannten männlichen Personen auf ihn zukam. Drei der Männer sollen unvermittelt auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Dabei wurden unter anderem Baseballschläger und mutmaßlich auch ein Messer eingesetzt.

Der 19-Jährige ging infolge der Attacke zu Boden. Die Täter ließen anschließend plötzlich von ihm ab und flüchteten aus der Parkanlage. Der Geschädigte erlitt eine nicht lebensgefährliche Stichverletzung im Oberkörperbereich sowie mehrere Hämatome. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Umgehend eingeleitete Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen sowie nach möglichen Tatwerkzeugen blieben bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zur Tat oder zu den beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de

zu melden.

MRN-News wird über den Fortgang der Ermittlungen berichten.

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 11:54