Weisenheim am Sand / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Bereich Weisenheim am Sand kommt es derzeit vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Davor warnt die Polizei und bittet die Bevölkerung um besondere Wachsamkeit.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Dürkheim geben sich unbekannte Täter am Telefon als Polizeibeamte oder andere Amtsträger aus. Sie behaupten beispielsweise, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und nun auch das Haus oder die Wohnung des Angerufenen gefährdet sei.

Täter fordern Übergabe von Geld und Wertsachen

In den Gesprächen versuchen die Betrüger, ihre Opfer dazu zu bewegen, Bargeld und Wertgegenstände einem angeblichen Boten zu übergeben. Dieser werde die Wertsachen „zur sicheren Verwahrung“ zur Polizei oder zu einem Amtsgericht bringen. Ziel der Täter ist es, die Betroffenen massiv unter Druck zu setzen und zu verunsichern.

Besonders perfide: Mithilfe technischer Manipulation erscheint auf dem Telefondisplay der Angerufenen häufig die Nummer einer echten Polizeidienststelle oder eine örtliche Telefonnummer.

Neues Vorgehen sorgt für zusätzliche Verunsicherung

Wie die Polizei mitteilt, bedienen sich die Täter inzwischen einer weiteren Masche: Wird der Angerufene misstrauisch und verlangt einen Streifenwagen, melden die Betrüger selbst eine angebliche Schlägerei in der betreffenden Straße. In der Folge fährt tatsächlich ein Streifenwagen durch das Wohngebiet – was den Anschein von Glaubwürdigkeit zusätzlich verstärken soll.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf:

Haben Sie im Bereich Weisenheim am Sand aktuell verdächtige Beobachtungen gemacht?

Ist Ihnen ein ungewöhnlicher Vorfall aufgefallen?

Besteht der Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsversuch stattfindet?

In solchen Fällen sollte umgehend die Polizei verständigt werden. Zudem wird darum gebeten, insbesondere ältere Familienangehörige über diese Betrugsmasche zu informieren und zu sensibilisieren.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 20:46