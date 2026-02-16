  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stein des AnstoßesZZZ
16.02.2026, 22:47 Uhr

Weinheim – „Zum Stein des Anstoßes“: Sprichwörtliche Stadtführung mit lustigen Anekdoten am 21. Februar

Stein des AnstoßesZZZ
Bildrechte: Stadt Weinheim
Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was hat es auf sich mit dem „Stein des Anstoßes“? Woher kommt der Spruch, dass der „kluge Mann vorbaut“? So gibt es eine ganze Reihe von Sprichwörtern und Redensarten, die sich am mittelalterlichen Leben sehr gut erklären lassen. Vor dem historischem Hintergrund der Weinheimer Altstadt werden sprichwörtliche Redensarten den örtlichen Gegebenheiten angepasst und deren Ursprünge erklärt, die für viele „ein Buch mit sieben Siegeln“ sind – sich aber dennoch „wie ein Roter Faden“ durch unseren täglichen Sprachgebrauch ziehen. Die nächste Führung dieser Art in diesem Jahr wird am Samstag, 21. Februar, 18 Uhr angeboten, Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen. Stadtführer René Scheuermann hat diese beliebte Führung von Franz Piva übernommen und freut sich auf lustige Anekdoten. Die Teilnehmer sollen nicht etwa die „Katze im Sack“ kaufen. Sie fühlen dem Stadtführer, „auf den Zahn“, sofern er sich mit seinen Erläuterungen „auf dem Holzweg“ befindet. Er „plaudert aus dem Nähkästchen“ und zeigt auf, „wo der Bartel den Most holt“. Die Führung dauert nicht „ewig und drei Tage“ – nur rund anderthalb Stunden. Es ist „eine Binsenweisheit“, dass bei den Weinheimer Führungen, das Preis- Leistungsverhältnis stimmt und viele die Teilnahmegebühr von 8 Euro „aus dem Ärmel“ schütteln können. Also nicht auf die lange Bank schieben, sondern sich anmelden. Die Sprichwortführung ist seit 2015 eine der meistgebuchten Kostümführungen in Weinheim mit rund 400 Führungen. Anmeldung bei der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz, Telefon: 06201 82 610, E-Mail: tourismus@weinheim.de. Diese amüsante Führung kann auch jederzeit von Gruppen gebucht werden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:47

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    Angehörigen Schulung
    Speyer – „Demenz verändert vieles – aber nicht die Liebe.“- Malteser bieten Angehörigenschulung an
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr