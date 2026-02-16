Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was hat es auf sich mit dem „Stein des Anstoßes“? Woher kommt der Spruch, dass der „kluge Mann vorbaut“? So gibt es eine ganze Reihe von Sprichwörtern und Redensarten, die sich am mittelalterlichen Leben sehr gut erklären lassen. Vor dem historischem Hintergrund der Weinheimer Altstadt werden sprichwörtliche Redensarten den örtlichen Gegebenheiten angepasst und deren Ursprünge erklärt, die für viele „ein Buch mit sieben Siegeln“ sind – sich aber dennoch „wie ein Roter Faden“ durch unseren täglichen Sprachgebrauch ziehen. Die nächste Führung dieser Art in diesem Jahr wird am Samstag, 21. Februar, 18 Uhr angeboten, Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen. Stadtführer René Scheuermann hat diese beliebte Führung von Franz Piva übernommen und freut sich auf lustige Anekdoten. Die Teilnehmer sollen nicht etwa die „Katze im Sack“ kaufen. Sie fühlen dem Stadtführer, „auf den Zahn“, sofern er sich mit seinen Erläuterungen „auf dem Holzweg“ befindet. Er „plaudert aus dem Nähkästchen“ und zeigt auf, „wo der Bartel den Most holt“. Die Führung dauert nicht „ewig und drei Tage“ – nur rund anderthalb Stunden. Es ist „eine Binsenweisheit“, dass bei den Weinheimer Führungen, das Preis- Leistungsverhältnis stimmt und viele die Teilnahmegebühr von 8 Euro „aus dem Ärmel“ schütteln können. Also nicht auf die lange Bank schieben, sondern sich anmelden. Die Sprichwortführung ist seit 2015 eine der meistgebuchten Kostümführungen in Weinheim mit rund 400 Führungen. Anmeldung bei der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz, Telefon: 06201 82 610, E-Mail: tourismus@weinheim.de. Diese amüsante Führung kann auch jederzeit von Gruppen gebucht werden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:47