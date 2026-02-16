  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

16.02.2026, 22:40 Uhr

„Weinheim im Schein der Fackeln“: Führung am 28. Februar mit Dietmar Spicker

Bildrechte: Stadt Weinheim
Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Dietmar Spicker ist nicht nur ein Stadtführer mit profundem historischem Wissen. Er ist auch ein Geschichtenerzähler. Er findet immer wieder neue Anekdoten und Storys zur Weinheimer Geschichte, auch solche mit Zwist und Ränkespielen. Sie sind besonders stimmungsvoll am Abend im Schein der Fackeln. Wie jetzt am Samstag, 28, Februar, bei der nächsten Fackelführung durch die Weinheimer Altstadt, Beginn 20 Uhr. Es ist die erste Fackelführung in diesem Jahr. Die Fackelführungen in Weinheim sind ein Klassiker. Im Fackelschein werden die Geschichten lebendig. Spicker wird sich bei dieser Führung der Gründung der Neustadt (1264) widmen, als Weinheim „im Streit geboren wurde“, wie es in der Urkunde heißt. Sowie dem ereignisreichen 17. Jahrhundert, das mit seinen Kriegen die Bevölkerung der Kurpfalz in große Not und Elend stürzte. Die Mauern des Schlosses erzählen noch heute aus der Zeit, da hier Kurfürsten residierten, von amourösen Geschichten bekannter Frauen, die im Schloss wohnten und von den Besitzern, die nach den Kurfürsten kamen. Weinheim war 1698 kurzzeitig „Kurpfälzische Hauptstadt“ und Universitätsstadt.
Die Teilnehmer erfahren im schemenhaften Licht der beleuchteten Burgen die spannende Historie der Windeck. Über eine weitere Station, den Hutplatz mit der letzten vom Gebäude noch erhaltenen Synagoge, ist auch dieser jüdische Teil Weinheims ein Thema, bevor die Tour in die engen Gassen des ehemaligen Gerberviertels. Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen, die Dauer der Führung beträgt etwa 1,5 Stunden, Kostenbeitrag: 8 Euro pro Person.

Bitte mit Voranmeldung bei der Touristinformation Stadt Weinheim, Telefon 06201-82 610, E-Mail: tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch individuell für Gruppen zu jedem gewünschten Termin gebucht werden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:40

