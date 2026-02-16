Weinheim – Dammweg-Baustelle in Sulzbach kommt gut voran

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Es gibt gute Nachrichten für alle, die den Sulzbacher Westen erreichen wollen. Die Dammweg-Baustelle des Flurbereinigungsamtes des Rhein-Neckar-Kreises kommt sehr gut voran – und ein Ende ist absehbar. Das hat jetzt Sulzbachs Ortsvorsteher Frank Eberhardt bestätigt. Nach Ende des ersten Bauabschnitts ist der Weg im Moment wieder geöffnet, also auch die Durchfahrten zum Sportzentrum, der Firma Bauer und zur Bohäckersiedlung. Im Laufe der Woche soll der zweite Bauabschnitt beginnen, für den allerdings eine örtliche Umleitung über Feldwege ausreicht. Die Gesamtmaßnahme könnte, wenn das Winterwetter keinen Strich durch die Rechnung macht, in etwa zwei Wochen komplett abgeschlossen sein.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 15:01