Sinsheim – Zweitklässler bewirbt sich bei Stadtverwaltung und bekommt Probejob

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine ungewöhnliche Bewerbung hat die Stadtverwaltung Sinsheim erreicht: Der Zweitklässler Micha aus Sinsheim hat sich als Spielplatzprüfer beworben.

Die Stadtverwaltung kommt seiner Bitte nach einem Vorstellungsgespräch nach und gibt ihm im Anschluss die Möglichkeit, seine Eignung als Spielplatzprüfer auf der alla hopp!-Anlage im Wiesentalweg unter Beweis zu stellen.

Micha wird dabei von seinen Eltern begleitet.

Gemeinsam mit Personalabteilungsleiter Ronald Lips, weiteren Vertretern der Stadtverwaltung und dem Bewerber wird man sich im Anschluss an das Vorstellungsgespräch auf den Weg in die alla hopp!-Anlage machen und Michas erste Schritte als Spielplatzprüfer begleiten.

Quelle: MRN-News.de / Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 13:57