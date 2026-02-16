  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

16.02.2026, 14:27 Uhr

Rheinland-Pfalz – FDP: Damit Fastnacht Zukunft hat! – Schmitt: Sicherheit gewährleisten — Brauchtum und Ehrenamt erhalten

Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Blick auf die laufende Fastnachtssaison und die wachsenden Herausforderungen für Vereine erklärt Daniela Schmitt, Vorsitzende und Spitzenkandidatin der FDP Rheinland-Pfalz:

„Fastnacht ist gelebtes Brauchtum, Ehrenamt und Zusammenhalt. Sie gehört zu Rheinland-Pfalz. Tausende Ehrenamtliche in Vereinen und Kommunen sorgen jedes Jahr dafür, dass Menschen sicher und fröhlich zusammen feiern können. Dieses Engagement verdient Unterstützung — keine neuen Hürden.

Doch steigende Sicherheitsanforderungen, hohe Kosten und rechtliche Unsicherheiten bringen viele Veranstalter an ihre Belastungsgrenze. Wenn Vereine überlegen müssen, ob sie einen Umzug oder ein Fest überhaupt noch durchführen können, ist das ein Warnsignal. Sicherheit ist wichtig, aber sie darf nicht dazu führen, dass Traditionen verschwinden.

Wir Freie Demokraten wollen deshalb klare, praktikable Rahmenbedingungen für Veranstaltungen. Sicherheitsauflagen müssen verhältnismäßig, planbar und praxistauglich sein. Vereine und Kommunen brauchen Beratung und Unterstützung durch zentrale Anlaufstellen und praxisnahe Standardkonzepte, die sie von Bürokratie entlasten. Wir fordern ein digitales One-Stop-Portal Ehrenamt, damit Anträge und Nachweise unkompliziert online erledigt werden können.

Entscheidend ist auch der Umgang vor Ort: Innerhalb des gesetzlichen Rahmens sollten Genehmigungsbehörden pragmatisch entscheiden und Veranstaltungen ermöglichen, statt sie durch überzogene Auflagen faktisch unmöglich zu machen. Kommunen brauchen Rechtssicherheit und den politischen Rückhalt, verantwortungsvolle Entscheidungen für ihre Vereine zu treffen.

Umzüge, Weinfeste und Vereinsveranstaltungen sind mehr als Freizeitangebote. Sie stiften Gemeinschaft, stärken das Ehrenamt und prägen die Identität unseres Landes. Sicherheit und Brauchtum sind kein Widerspruch, wenn Politik und Verwaltung verantwortungsvoll gemeinsam mit Vereinen dafür sorgen, dass Engagement nicht an Bürokratie scheitert.

Unser Ziel ist klar: Rheinland-Pfalz soll ein Land bleiben, in dem Ehrenamt geschätzt wird und Traditionen sicher und unkompliziert möglich sind.“

Quelle:
FDP Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:27

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com