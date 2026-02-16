Rheinland-Pfalz – FDP: Damit Fastnacht Zukunft hat! – Schmitt: Sicherheit gewährleisten — Brauchtum und Ehrenamt erhalten

Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Blick auf die laufende Fastnachtssaison und die wachsenden Herausforderungen für Vereine erklärt Daniela Schmitt, Vorsitzende und Spitzenkandidatin der FDP Rheinland-Pfalz:

„Fastnacht ist gelebtes Brauchtum, Ehrenamt und Zusammenhalt. Sie gehört zu Rheinland-Pfalz. Tausende Ehrenamtliche in Vereinen und Kommunen sorgen jedes Jahr dafür, dass Menschen sicher und fröhlich zusammen feiern können. Dieses Engagement verdient Unterstützung — keine neuen Hürden.

Doch steigende Sicherheitsanforderungen, hohe Kosten und rechtliche Unsicherheiten bringen viele Veranstalter an ihre Belastungsgrenze. Wenn Vereine überlegen müssen, ob sie einen Umzug oder ein Fest überhaupt noch durchführen können, ist das ein Warnsignal. Sicherheit ist wichtig, aber sie darf nicht dazu führen, dass Traditionen verschwinden.

Wir Freie Demokraten wollen deshalb klare, praktikable Rahmenbedingungen für Veranstaltungen. Sicherheitsauflagen müssen verhältnismäßig, planbar und praxistauglich sein. Vereine und Kommunen brauchen Beratung und Unterstützung durch zentrale Anlaufstellen und praxisnahe Standardkonzepte, die sie von Bürokratie entlasten. Wir fordern ein digitales One-Stop-Portal Ehrenamt, damit Anträge und Nachweise unkompliziert online erledigt werden können.

Entscheidend ist auch der Umgang vor Ort: Innerhalb des gesetzlichen Rahmens sollten Genehmigungsbehörden pragmatisch entscheiden und Veranstaltungen ermöglichen, statt sie durch überzogene Auflagen faktisch unmöglich zu machen. Kommunen brauchen Rechtssicherheit und den politischen Rückhalt, verantwortungsvolle Entscheidungen für ihre Vereine zu treffen.

Umzüge, Weinfeste und Vereinsveranstaltungen sind mehr als Freizeitangebote. Sie stiften Gemeinschaft, stärken das Ehrenamt und prägen die Identität unseres Landes. Sicherheit und Brauchtum sind kein Widerspruch, wenn Politik und Verwaltung verantwortungsvoll gemeinsam mit Vereinen dafür sorgen, dass Engagement nicht an Bürokratie scheitert.

Unser Ziel ist klar: Rheinland-Pfalz soll ein Land bleiben, in dem Ehrenamt geschätzt wird und Traditionen sicher und unkompliziert möglich sind.“

Quelle:

FDP Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:27