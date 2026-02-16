  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

IMG 6748 PeterLahr
16.02.2026, 16:36 Uhr

Mosbach vertreibt den Winter und begrüßt den Frühling

IMG 6748 PeterLahrMosbach /Metropolregion Rhein-Neckar – Es ist so weit. Am Sonntag, den 15.03.2026, heißt es wieder: „Winter ade – willkommen Frühling!“ und der Winter wird auch in unserer Stadt ausgetrieben. Jedes Jahr am Laetare-Sonntag, drei Wochen vor Ostern, versammeln sich Kinder, Musikgruppen, die Bäckerinnung und die Gremien der Stadt, um gemeinsam beim traditionellen Sommertagszug den Frühling mit Freude zu begrüßen. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Anmeldungen von Schulen und Kindergärten eingegangen. Mit bunten Sommertagsstecken, kreativen Kostümen und fröhlichen Liedern rufen sie die warme, blühende Jahreszeit herbei. Die Teilnehmer treffen sich ab 14:00 Uhr hinter dem Hauptgebäude des Landratsamtes (Zugang über die Scheffelstraße) zur Aufstellung. Dort werden die traditionellen Sommertagsbrezeln für die bunten Stecken verteilt.

Die Vorbereitungen laufen in den Schulen und Kindergärten schon auf Hochtouren: Lieder werden fleißig geübt, Sommertagsstecken gebastelt und die Kostüme kreativ gestaltet. Mit ihren farbenfrohen, mit Brezeln bestückten Stecken, tragen die Kinder zu einem lebhaften Umzug bei und sorgen für eine fröhliche Atmosphäre. Angeführt wird der Zug traditionsgemäß von der Bäckerinnung Mosbach. Ihr folgen der Spielmannszug Lohrbach, Oberbürgermeister Julian Stipp und Bürgermeister Patrick Rickenbrot mit Vertretern des Stadtrats und des Stadtseniorenrats.
Hinterher laufen die Motivgruppen der Kindergärten und Schulen, die mit ihren thematisch gestalteten Verkleidungen das Herzstück des Umzugs bilden. Es folgen weitere Kindergärten und Schulen sowie die Stadtkapelle Mosbach und eine Überraschung von artArtistica. Interessierte dürfen sich am Ende des Zuges anschließen.
Der Umzug startet um 14:30 Uhr beim Landratsamt und zieht über den Busbahnhof in die Fußgängerzone bis zum Marktplatz, wo die Zuschauer ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwartet. Freuen dürfen sich die Besucher auf Auftritte der Musikschule Mosbach, der Ballettschule Holzschuh und auf artArtistica.
Auf dem Kirchplatz bietet die MoKaBa Heiß- und Kaltgetränke an.

Ein besonderer Dank zur Unterstützung dieses Events geht an den Fischereiverein Mosbach und Umgebung e. V., der alle Stecken für den Umzug gesammelt und angespitzt hat. Ebenso an Franz- Otto Kipphan, der die Stecken zusammen mit dem Material an die Schulen und Kindergärten verteilt. Die Stadt Mosbach stellt das Bastelmaterial sowie die Brezeln zur Verfügung.

Sollte sich der Winter allzu hartnäckig gegen seine Vertreibung wehren und der Umzug wetterbedingt abgesagt werden, kann man dies am Veranstaltungstag ab 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 06261/82-333 oder im Internet unter www.mosbach.de erfahren.

(Rg/Wg)

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 16:36

