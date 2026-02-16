Metropolregion Rhein-Neckar – Regionale Gesundheitsaktion „Beweg Dich, beweg was!“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – • Vom 15. April bis 20. Mai 2026 können Unternehmen und Organisationen in Rhein-Neckar die Gesundheit von Beschäftigen aktiv fördern

• Gesammelte „Bewegungspunkte“ werden in Spendengel der zugunsten der Gesundheitsförderung von Kindern umgewandelt

• Kitas können sich für Fortbildungsgutscheine bewerben

• Anmeldeschluss für die Aktion: 23. März 2026

Laut dem jüngsten Report der Deutschen Krankenversicherung („Wie gesund lebt Deutschland?“) verbringen Menschen in Deutschland durchschnittlich mehr als zehn Stunden täglich im Sitzen – ein

alarmierender Negativrekord. Doch im Berufsalltag ist es für viele oft schwierig, Sitzmarathons am Arbeitsplatz entgegenzuwirken oder in der Freizeit für genügend sportlichen Ausgleich zu sorgen. Vor diesem Hintergrund hat die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) mit ihrem Netzwerk Betriebliches Gesundheitsmanagement Rhein-Neckar die neue regionale Gesundheitsinitiative „Beweg Dich, beweg was!” ins Leben gerufen, die im Frühjahr möglichst viele Menschen in der Region erreichen und begeistern will.

Unternehmen und Organisationen profitieren mehrfach

Vom 15. April bis 20. Mai 2026 bietet die Aktion Unternehmen und Organisationen eine ideale Gelegenheit, die Gesundheit und den Teamgeist der Beschäftigten zu fördern und sich gleichzeitig für das Wohl von Kindern in der Region zu engagieren. Die Beschäftigten der teilnehmenden Organisationen werden über die BEWEG WAS-App täglich zu mehr Bewegung im Alltag motiviert: von kleinen Aktivierungsübungen am Arbeitsplatz und Impulsen für bewegte Pausen, über konkrete Empfehlungen bei individuellen Beschwerden bis hin zu Team-Challenges, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen und den Zusammenhalt stärken.

Die App unterstützt

zudem dabei, neue gesunde Routinen im Bereich Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit zu entwickeln. Und nicht nur das:

Jede Bewegung zählt – für alle Aktivitäten sammeln die Teilnehmenden Punkte, die am Ende der Aktion in Spenden zur Gesundheitsförderung von Kindern in Kitas in der Region umgewandelt werden.

Rund 30 Unternehmen und Organisationen haben ihre Teilnahme an der Aktion bereits zugesagt, darunter zum Beispiel Goldbeck Solar (Hirschberg), Klinikum Worms, INTER-Versicherung (Mannheim)

und die Stadtverwaltung Frankenthal. Kleine und große Unternehmen, Kommunen und andere Behörden, Kliniken und Krankenkassen sowie Hochschulen und soziale Einrichtungen setzen gemeinsam ein Zeichen für Gesundheit, Teamgeist und gesellschaftliches Engagement in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Interessierte Firmen, Organisationen, Kommunen finden weitere Informationen zur Aktion auf der Webseite www.m-r-n.com/beweg-was. Anmeldeschluss zu „Beweg Dich, beweg was!“ ist der 23. März

2026. Die Teilnahmegebühr für die Gemeinschaftsaktion richtet sich nach der Unternehmensgröße. Für Kommunen, gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen gibt es Sonderkonditionen.

Tipps zur Integration und Umsetzung der Aktion im Betrieb gibt es bei einem Info-Webinar am 23. Februar 2026 (11:15 bis 12 Uhr), zu dem man sich über die Webseite anmelden kann. Über die Webseite lässt sich ebenso ein persönliches Infogespräch vereinbaren.

Fortbildungsgutscheine und Materialsets für Kitas

Um die Bewegungsfreude und Gesundheit von Kindern in der Region nachhaltig zu stärken, werden mit der Spendensumme Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher finanziert sowie Kitas der

Region mit passenden Materialsets ausgestattet. Die Fortbildungen zu den Themen „Kinder-Yoga“ und „Zirkuskünste für Kinder“ vermitteln praxisnahe Ansätze, um zum einen Entspannung und

Selbstregulation zu fördern. Zum anderen werden psychomotorische Kompetenzen gestärkt und die Freude an Bewegung geweckt.

Die Fortbildungen finden voraussichtlich im Oktober und November dieses Jahres im Raum Mannheim statt. Interessierte Kitas können sich bereits jetzt für die kostenfreien Fortbildungsgutscheine und Materialsets bewerben. Anmeldefrist ist der 15. April 2026.

„Mit ‚Beweg Dich, beweg was!‘ wollen wir zeigen, wie sich Mitarbeitenden-Gesundheit, Teamgeist und regionales Engagement gleichzeitig verbinden und stärken lassen. Mitmachen lohnt sich –

besonders kleine und mittlere Betriebe und Organisationen profitieren von dem niederschwelligen Angebot und dem Gemeinschaftsgedanken der Aktion“, erläutert Projektleiterin Anika Dornieden von der MRN GmbH.

Über das Netzwerk „Betriebliches Gesundheitsmanagement Rhein-Neckar“ Das Netzwerk „Betriebliches Gesundheitsmanagement Rhein-Neckar“ gehört zu den größten Netzwerken, die unter dem Dach der MRN GmbH in der gemeinschaftlichen und länderübergreifenden Regionalentwicklungsarbeit aktiv sind.

2013 gegründet, zählt es mittlerweile rund 850 Mitglieder aus Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Behörden, Hochschulen, Kliniken und sonstigen Organisationen. Das Netzwerk gilt als bundesweit größtes seiner Art.

Zum Lenkungskreis zählen ABB, AGV Chemie Rheinland-Pfalz e.V., BASF, David Wiechmann Consulting, HWK Mannheim Rhein-Neckar Odenwald, IHK Pfalz, IHK Rhein-Neckar, MRN GmbH, PH Heidelberg, SAP, Stadt Mannheim. Finanziert wird die Netzwerkarbeit durch die Unterstützung folgender Förderer und Sponsoren: AOK Rhein-Neckar-Odenwald, BARMER, BKK Pfalz, IKK classic, Pronova BKK, Techniker Krankenkasse, BASF, BG prevent

