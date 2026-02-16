Mannheim – Saatgutbörse – mit der Stadtbibliothek nachhaltig in den Frühling starten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 23. Februar kann wieder Saatgut in der Stadtbibliothek getauscht werden. Das nachhaltige Projekt „Säen & Ernten – Saatgut tauschen in der Stadtbibliothek“ geht 2026 in die nächste Runde.

Pflanzenvielfalt und Artenreichtum

Das Anliegen und die Umsetzung bleiben auch in diesem Jahr gleich: Durch das Tauschen sollen die Pflanzenvielfalt und der Erhalt von alten Sorten unterstützt werden. Und natürlich ist der Austausch mit anderen Gärtnerinnen und Gärtnern spannend und macht Spaß.

So funktioniert der Saatguttausch:

Die Samen aus der Bibliothek werden zuhause ausgesät, die Pflanzen wachsen und zur Erntezeit kann neues Saatgut gewonnen, getrocknet und getauscht werden.

Im Herbst können die eigenen Erträge dann wieder zurück in die Bibliothek gebracht werden.

Dafür ist wichtig:

Nur trockenes, sortenreines und samenfestes Saatgut kann getauscht werden. Hybridsaatgut und Kürbisgewächse nimmt die Stadtbibliothek nicht an. Am besten werden die selbst geernteten Samen in kleine Tüten oder in einen Briefumschlag gefüllt und so genau wie möglich beschriftet.

Die Stadtbibliothek Mannheim informiert über die festgelegten Zeiträume, in denen Saatgut abgeholt oder abgegeben werden kann stets frühzeitig unter anderem auf den Social-Media-Kanälen und der Homepage unter: www.mannheim.de/stadtbibliothek/nachhaltigkeit.

An diesen Standorten kann getauscht werden:

Die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 und die Zweigstellen Rheinau, Sandhofen, Herzogenried, Neckarau und Neckarstadt-West der Stadtbibliothek machen mit.

Übrigens:

Wer eine entsprechende Begleitlektüre zum Thema benötigt, wird im Bestand der Stadtbibliothek natürlich auch fündig.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 15:02