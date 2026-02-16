Mannheim – Pegel über 4,50m – Hochwasserabsperrungen am Neckar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund ergiebigen Regens stieg der Pegel des Neckars dieses Wochenende auf über 4,50 m. Daher wurden am Hermann-Heimerich-Ufer entlang des Neckars Hochwasserabsperrungen aufgestellt.

Der Wasserstand soll laut Prognose bei anhaltenden Regenfällen bis zum 24. Februar auf ca. 6,00 m ansteigen und danach rapide abfallen. Weitere Absperrungen werden voraussichtlich nicht erforderlich sein.

Die gesperrten Bereiche dürfen nicht betreten werden, da ansonsten Gefahr für Leib und Leben besteht.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:04