Mannheim – „Nachhaltiges Wohnen und Leben“ – Führung mit Vortrag in der Musterwohnung der Klimaschutzagentur

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Umweltschutzverein Ökostadt Rhein-Neckar lädt am Donnerstag, den 12. März 2026, zu einer Führung und einem Vortrag zu nachhaltigem Wohnen und Leben in Mannheim ein. Die Führung findet ab 17:30 Uhr bis max. 18:30 Uhr statt, der Vortrag im Anschluss dauert von 18:30 Uhr bis max. 19:30 Uhr.

Ob im Badezimmer, in der Küche oder am Arbeitsplatz im Homeoffice – in dieser Ausstellung gibt es Tipps, die am Ende einen Unterschied machen. Ganz offensichtlich wird das bei der Energierechnung. Wer Strom, Wärme und Wasser spart, hat mehr im Geldbeutel. Klar ist auch: Wer mit dem Rad statt dem Auto fährt, tut der eigenen Gesundheit etwas Gutes. Doch welche sogenannten “Co-Benefits”, also zusätzlichen Nutzen, hat man bei einer nachhaltigen Ernährungsweise oder durch ein bewussteres Konsumverhalten?

In der Musterwohnung der Klimaschutzagentur Mannheim bekommt man eine Idee davon, wie sich mit kleinen Veränderungen nicht nur etwas für das Klima, sondern auch für sich selbst gewinnen lässt. Am 12.03.2026 besteht die Möglichkeit, die Musterwohnung im Rahmen einer Führung zu besuchen. Im Anschluss daran stellt die Referentin Caroline Golly in einem interaktiven Vortrag mit „Blind Tasting“ verschiedene Aspekte der nachhaltigen Ernährung vor und zeigt beim Thema Zutaten und Zubereitungsarten kleine Alltagsentscheidungen auf, die am Ende einen großen Unterschied auf dem Teller machen.

Es ist auch möglich, sich nur für die Führung oder den Vortrag anzumelden!

Anmeldung und Kosten:

Die Anmeldung – spätestens bis zum Mittwoch, 11.03.2026, 15 UHR – ist erforderlich per E-Mail an info@oekostadt.org oder telefonisch unter 06221 – 4049707.

Der Teilnahmebeitrag beträgt für die Führung bzw. den Vortrag 3 Euro, für beides zusammen 5 Euro. Für Ökostadt-Mitglieder ist die Teilnahme kostenfrei!

Für Rückfragen wenden Sie sich gern an Stephanie Stahlhut unter den oben genannten Kontaktdaten!

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Mannheim statt und ist Teil des Umweltbildungsprogramms von Ökostadt Rhein-Neckar e. V.

Weitere Infos unter: https://www.oekostadt.org/bildung/umweltbildung

Link zur Veranstaltung: https://www.oekostadt.org/veranstaltungen/nachhaltiges-wohnen-und-leben

Über den Veranstalter Ökostadt Rhein-Neckar:

Der als gemeinnützig anerkannte Verein Ökostadt Rhein-Neckar steht mit seinen knapp 8000 Mitgliedern für gelebten Umweltschutz in der Rhein-Neckar-Region. Er ist Gründer des Carsharings in der Rhein-Neckar-Region und organisiert zahlreiche Projekte im Kontext eines nachhaltigen Lebens. Weitere Informationen über Ökostadt Rhein-Neckar gibt es unter www.oekostadt.org. Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.de/oekostadt.rhein.neckar und https://www.instagram.com/oekostadt.rhein.neckar/.

Autorinnen: Caroline Golly, Stephanie Stahlhut

Fotos von: Klimaschutzagentur Mannheim

