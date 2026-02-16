Mannheim – Kulturschmaus auf Zeitreise – Führung und Workshop in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, den 25. Februar laden die Reiss-Engelhorn-Museen um 14:30 Uhr zur Zeitreise ein. Bei einer Führung und einem Workshop für Erwachsene werden die Uhren um rund 3.000 Jahre zurückgedreht. In der Ausstellung „Versunkene Geschichte“ vermitteln Siedlungs- und Gräberfunde aus Mannheim und Umgebung ein lebendiges Bild vom Alltag der Bronze- und Eisenzeit. Von entscheidender Bedeutung waren innovative Techniken der Metallverarbeitung. Es entstanden Eliten, die den handwerklichen Umgang mit den unterschiedlichen Materialien beherrschten. Da es in der Region kein Kupfer und Zinn gab, die zur Herstellung von Bronze notwendig waren, entwickelte sich ein Fernhandel und damit ein europaweiter Kulturaustausch. Welche weitreichenden Handelskontakte bereits damals gepflegt wurden, belegen eindrucksvolle Funde. Nach der Führung werden die Teilnehmenden selbst kreativ und bearbeiten Leder mit einer Technik, die bereits unsere Vorfahren in den Metallzeiten nutzten.

Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro. Um Anmeldung unter 0621-293.3771 oder rem.buchungen@mannheim.de wird gebeten.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“. Diese bietet älteren Kulturbegeisterten ein abwechslungsreiches Programm aus Kunst, Wissenschaft und Geschichte. Interessierte sind herzlich willkommen. Auch für den Folgetermin am 18. März werden im Buchungsbüro bereits Anmeldungen entgegengenommen. Dann steht die ägyptische Götterwelt im Fokus. Alle Termine der Reihe gibt es unter kalender.rem-mannheim.de.

Quelle: rem Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:15