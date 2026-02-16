Mannheim – KulturCafé: Schönborn/Prandl Quartett

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehren zwei Protagonisten der regionalen Jazzszene zurück auf die Bühne des Kulturcafés: Olaf Schönborn und Daniel Prandl.

Dieses Mal widmen sie sich der Musik der 1930er Jahre – einer Zeit, in der Swing und Broadway-Klänge die Welt verzauberten. Mit feinem Gespür haben sich die beiden durch unzählige Aufnahmen dieses Jahrzehnts gehört und bringen nun bekannte Klassiker ebenso wie vergessene musikalische Schätze und deren Geschichten ins Kulturhaus Käfertal.

Unterstützt werden sie dabei von Shana Moehrke am Kontrabass und Jakob Dinnebier am Schlagzeug – ein Quartett, das den authentischen Sound jener Ära lebendig werden lässt: mal elegant, mal mitreißend, immer voller Spielfreude. Ein Abend zwischen Nostalgie und zeitloser Frische!

Tickets zum Preis von 12,- Euro: kulturhauskaefertal.de

Einlass 17:00 Uhr

So 22.02.2026. 18 Uhr im Kulturhaus

KulturCafé „1930s revisited“

Schönborn/Prandl Quartett

Bereits ab 15 Uhr ist das BegegnungsCafé geöffnet. Hier kann man Freunde treffen, neue Menschen kennenlernen oder bei Kaffee und Kuchen einfach entspannen.

Foto: copyright Christoph BecksTickets

Quelle: Kulturhaus Käfertal

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 18:23