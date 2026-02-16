  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Prandl schoenborn Foto Frank Schindelbeck
16.02.2026, 18:23 Uhr

Mannheim – KulturCafé: Schönborn/Prandl Quartett

Prandl schoenborn Foto Frank SchindelbeckMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehren zwei Protagonisten der regionalen Jazzszene zurück auf die Bühne des Kulturcafés: Olaf Schönborn und Daniel Prandl.

Dieses Mal widmen sie sich der Musik der 1930er Jahre – einer Zeit, in der Swing und Broadway-Klänge die Welt verzauberten. Mit feinem Gespür haben sich die beiden durch unzählige Aufnahmen dieses Jahrzehnts gehört und bringen nun bekannte Klassiker ebenso wie vergessene musikalische Schätze und deren Geschichten ins Kulturhaus Käfertal.

Unterstützt werden sie dabei von Shana Moehrke am Kontrabass und Jakob Dinnebier am Schlagzeug – ein Quartett, das den authentischen Sound jener Ära lebendig werden lässt: mal elegant, mal mitreißend, immer voller Spielfreude. Ein Abend zwischen Nostalgie und zeitloser Frische!

Tickets zum Preis von 12,- Euro: kulturhauskaefertal.de
Einlass 17:00 Uhr

So 22.02.2026. 18 Uhr im Kulturhaus
KulturCafé „1930s revisited“
Schönborn/Prandl Quartett

Bereits ab 15 Uhr ist das BegegnungsCafé geöffnet. Hier kann man Freunde treffen, neue Menschen kennenlernen oder bei Kaffee und Kuchen einfach entspannen.

Foto: copyright Christoph Becks

Weitere Termine:

Sonntag, 08.03
15 Uhr BegegnungsCafé
18 Uhr KulturCafé
“Essence and more”
Haberecht4

Quelle: Kulturhaus Käfertal

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 18:23

    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Angehörigen Schulung
    Speyer – „Demenz verändert vieles – aber nicht die Liebe.“- Malteser bieten Angehörigenschulung an
