Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Wochenende ist es soweit: Zum diesjährigen Weltgästeführertag laden die Gästeführerinnen und Gästeführer der Region zu einem vielfältigen Programm ein. In Ludwigshafen und Mannheim werden am 21. und 22. Februar 2026 zwölf kostenfreie Stadtführungen angeboten, die interessierten Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in Geschichte, Kultur und Stadtentwicklung ermöglichen.

Der weltweite Aktionstag steht ganz im Zeichen des Entdeckens. Das diesjährige Motto „Mit offenen Augen“ rückt ungewöhnliche Perspektiven und unbekannte Orte in den Fokus. Ob historische Hintergründe, architektonische Besonderheiten, kreative Stadträume oder gesellschaftliche Perspektiven – die Führungen beleuchten die Städte aus unterschiedlichen Blickwinkeln und machen ihre Besonderheiten auf anschauliche Weise erlebbar. Die Teilnehmenden können sich auf abwechslungsreiche Rundgänge freuen, die sowohl bekannte Orte neu erschließen als auch weniger vertraute Stadtviertel in den Fokus rücken. Neu dabei sind auch zwei Quiz-Touren zum Mitmachen. Alle Führungen werden von qualifizierten Gästeführerinnen und Gästeführern geleitet, die ihr Fachwissen und ihre Begeisterung für die Region mit den Gästen teilen.

„Mit diesem Angebot möchten wir den Weltgästeführertag nutzen, um die Bedeutung professioneller Stadtführungen hervorzuheben und gleichzeitig allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, Mannheim und Ludwigshafen aus neuen Perspektiven zu erleben.“, so Agnes Thuault-Pahler, Vorsitzende des Gästeführervereins Lust auf Kurpfalz e.V.

Anmeldung zu den Führungen:

Anmelden kann man sich bei der Tourist Information Mannheim unter tourismus@visit-mannheim.de oder 0621- 49307960 und der Tourist-Information Ludwigshafen unter tourist-info@lukom.com bzw. 0621-512036. Die Führungen sind auf jeweils 25 Gäste beschränkt. Die Teilnahme ist kostenlos. Einzelne Führungen sind bereits ausgebucht, siehe Programmübersicht.

Mehr zum „Lust auf Kurpfalz e.V.“ unter https://gaestefuehrerverein-lust-auf-kurpfalz.de

Mehr zum „Weltgästeführertag“ unter www.wgft.de

Quelle: Gästeführerverein für die Metropolregion Rhein-Neckar e.V.

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:53