Mannheim – Kommunen unter Finanzdruck: Politische Matinee mit Dr. Boris Weirauch MdL und OB a.D. Dr. Peter Kurz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kommunen unter Finanzdruck: Politische Matinee mit Dr. Boris Weirauch MdL und OB a.D. Dr. Peter Kurz zur Rolle des Landes für handlungsfähige Kommunen

Die finanzielle Lage vieler Städte und Gemeinden spitzt sich weiter zu. Steigende Aufgaben und Erwartungen treffen auf immer enger werdende finanzielle Spielräume. Vor diesem Hintergrund lädt Dr. Boris Weirauch, Landtagsabgeordneter für Mannheim, zu einer politischen Matinee unter dem Titel „Kommunen unter Finanzdruck – Wie viel Land braucht die Stadt?“ ein.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. Februar 2026, um 11:00 Uhr im Theaterhaus G7 (G7 4b, 68159 Mannheim) statt.

Als Gastredner wird Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister a. D. der Stadt Mannheim und ehemaliger Präsident des Städtetags von Baden-Württemberg, erwartet. Er wird aus seiner langjährigen kommunalpolitischen Verantwortung berichten und gemeinsam mit Dr. Boris Weirauch über die strukturellen Herausforderungen kommunaler Finanzen sowie die Verantwortung des Landes für handlungsfähige Städte und Gemeinden diskutieren.

Im Mittelpunkt der Matinee steht die Frage, welche Unterstützung Kommunen benötigen, um ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen zu können – von sozialer Infrastruktur über Bildung und Sicherheit bis hin zu Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Städte.

Im Anschluss an das Gespräch besteht Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Für eine bessere Planbarkeit wird um Anmeldung an kampa@boris-weirauch.de gebeten.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen.

Quelle: SPD Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 12:48