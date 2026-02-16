Mannheim – In N 7 eröffnet ein neuer REWE

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Regionalität, Frische und freundlicher Service. Am Donnerstag, den 19. Februar 2026, fällt der Startschuss: Um 7 Uhr öffnet der neue REWE-Markt in den Mannheimer Quadraten seine Türen und bietet ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Auf einer Verkaufsfläche von 1.650 Quadratmetern erwartet die Kundinnen und Kunden eine Vielfalt von rund 22.000 unterschiedlichen Artikeln. Zusammengestellt hat das Sortiment der selbständige Kaufmann Fatmir Vuthaj, der bereits drei REWE-Märkte in Mannheim erfolgreich betreibt. „Ich freue mich sehr auf die Eröffnung. Unsere Kunden sind für uns Gäste und wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Wünsche“, versichert der Kaufmann.

Ein Vollsortimenter für die Innenstadt

Die Vielfalt lässt keinen Wunsch offen. Ein vollständiges Discount-Sortiment mit Produkten der preisgünstigen Marke „ja!“, ein umfangreiches Warenangebot an Markenartikeln und REWE-Eigenmarken, frische regionale und lokale Erzeugnisse sowie Bio -, vegane und nachhaltige Produkte zeichnen den Vollsortimenter aus. Da REWE Mitglied im Demeter-Verband ist, führt der Markt zahlreiche Produkte, die gemäß strengen Kriterien biodynamisch erzeugt wurden. Visitenkarte aller REWE-Märkte ist die große Obst- und Gemüseabteilung, die sich gleich am Eingang anschließt. Gemüse vom Bauernhof, Exoten aus Übersee oder ein umfangreiches Bio-Sortiment: Die Abteilung führt Qualitätsware und Premiumprodukte.

Auch Fans der japanischen Küche kommen auf ihre Kosten. An der Sushi-Theke können sie bei der Zubereitung zuschauen und finden in der Kühltheke ein umfangreiches Angebot to go.

Maximaler Kundenservice, minimaler Energieverbrauch

Der neue REWE punktet nicht nur mit einem modernen Ladenbild, sondern setzt auch Maßstäbe in Sachen Klima- und Umweltschutz: Einen ökologischen Beitrag leistet der Markt durch sein spezielles Energiesparkonzept. So kommt der REWE ohne fossile Brennstoffe aus. Alle Kühlmöbel sind verglast, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden. „Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmöbeln“, erklärt der Kaufmann. LED-Lampen sorgen für eine energiesparende Beleuchtung.

Rund um den Markt

Ob für Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl oder Senioren – durch breite Gänge, rutschfeste Böden und eine gut lesbare Preisauszeichnung ist Einkaufen im neuen Supermarkt für alle Generationen bequem. Der neue REWE-Markt, der montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, bietet zusätzliche Annehmlichkeiten: Ab 0,01 Euro Einkaufswert gewährt REWE an der Kasse eine kostenlose, Kreditinstitut-unabhängige Bargeldauszahlung bis zu 200 Euro. Neben Telefonkarten von ja! mobil und anderen Anbietern sind außerdem Geschenkkarten von vielen Firmen erhältlich. “Haben unsere Kunden einmal keine Zeit, sich für ihren Einkauf an die Kasse zu stellen, können sie unseren Selfscanning-Service nutzen”, freut sich der Kaufmann.

Quelle: REWE Markt GmbH – Zweigniederlassung Südwest

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 11:36