Mannheim / Metropolregion R-hein-Neckar(ots) – Bei einem Einbruch in ein geparktes Auto in der Mannheimer Innenstadt ließen Unbekannte hochwertigen Schmuck mitgehen.

Der Geschädigte stellte sein Auto gegen 20:00 Uhr im Quadrat F 3 vor der dortigen Synagoge ab. Als er kurz vor 22:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die kurz zuvor erworbenen Schmuckstücke, die er im Auto zurückgelassen hatte, entwendet worden waren. Zudem waren das Handschuhfach sowie das Ablagefach der Mittelkonsole geöffnet und durchsucht worden. Der entstandene Schaden wird auf fast 4.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 23:13