Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – ISMS-Werkstatt leitet Schritt für Schritt an – Maßgeschneiderte Konzepte auch für Handwerksunternehmen – Kursteilnahme online oder in Präsenz möglich – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist auf die ISMS-Werkstatt hin, die Betriebe Schritt für Schritt zu mehr Cybersicherheit im Unternehmen führt. „Die kostenlose Workshopreihe zeigt, was Informationssicherheit bedeutet, sodass alle Daten und Informationen vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch geschützt werden“, sagt Aaron Maier, technischer Berater bei der Handwerkskammer in Mannheim.

ISMS steht für Informationssicherheits-Managementsystem und beinhaltet einen systematischen Ansatz zur Verwaltung sensibler Unternehmensinformationen, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Dabei eingeschlossen sind Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, durch die Risiken identifiziert, bewertet und behandelt werden können.

Die ISMS-Werkstatt besteht aus einem Basiskurs und einem zusätzlichen, optionalen Aufbaukurs. Im Basiskurs lernen die Teilnehmenden die Grundlagen und ersten Schritte zum Aufbau von Informationssicherheit kennen. „Auf dieser Basis können Betriebe das Sicherheitsniveau selbstständig erhöhen und systematisch ein Informationssicherheits-Managementsystem entwickeln“, sagt Aaron Maier. Der optionale Aufbaukurs zeigt, wie das ISMS an die international anerkannte Norm ISO/IEC 27001 angepasst und erweitert werden kann.

Die Teilnahme an den Kursen ist sowohl online in Form von sechs Workshoptagen beim Basisangebot oder neun Workshoptagen mit Aufbaukurs oder aber in Präsenz an zwei Workshoptagen für das Basiswissen (drei mit Aufbaukurs) möglich. Die beiden miteinander verknüpften Präsenztermine finden statt am 12. März 2026 bei der IHK Rhein-Neckar in Heidelberg und am 11. Juni 2026 bei der IHK in Darmstadt. Der optionale Aufbautag ist für den 22. Oktober 2026 im Haus des Handwerks bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main terminiert.

Informationen und zur Anmeldung auf www.transferstelle-cybersicherheit.de/die-isms-werkstatt. Kontakt bei der Handwerkskammer in Mannheim zu Fragen rund um die Cybersicherheit im Handwerksbetrieb ist Aaron Maier, Telefon 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de.

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 23:01