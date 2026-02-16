Ludwigshafen – SPD-Fraktion im Ortsbeirat Mundenheim: Parkplatz an der Saarlandstraße / Ecke Karolina-Burger-Straße muss offen bleiben!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtrat Holger Scharff: „Parkplatz muss für alle Bürger*innen offen sein“.

Der Parkplatz an der Saarlandstraße / Ecke Karolina-Burger-Straße wurde ohne Zustimmung des Ortsbeirates Mundenheim mit Schranken versehen und einem einzelnen Mieter zugeteilt. Zuvor wurde der Boden des Parkplatzes durch das Aufschütten von Sand begradigt, um vorhandene Stolperstellen und Unebenheiten zu beseitigen.

Bevor der Parkplatz nach Instandsetzung wieder frei gegeben wurde, wurde dieser mit Schranken gesperrt.

Dadurch ist es für viele Nutzer, darunter Beschäftigte des St. Annastifts, Mitarbeitende umliegender Anwohner und weiterer Bürger*innen der Umgebung nicht möglich den Parkplatz zu nutzen.

Die SPD Mundenheim fordert daher, dass der Parkplatz wieder geöffnet wird und allen Bürger*innen frei zur Verfügung steht.

Quelle: SPD Fraktion im Ortsbeirat Ludwigshafen-Mundenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 15:34