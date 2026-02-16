Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Abend kam es in der Lagerhausstraße in Ludwigshafen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Lastkraftwagen hatte sich im Bereich der dort verlaufenden Schienen festgefahren.

Nach ersten Informationen geriet das Fahrzeug offenbar mit den Rädern in den Gleisbereich und blieb stecken. In der Folge war die Fahrbahn in beide Richtungen zeitweise blockiert, wodurch es zu Rückstaus und Einschränkungen im Verkehrsfluss kam.

Die Polizei war vor Ort im Einsatz und leitete den Verkehr um, um die Situation zu entschärfen und weitere Gefahren zu vermeiden. Nach längeren Rangierarbeiten konnte der Fahrer seinen Lkw wieder aus dem Gleisbereich manövrieren. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

MRN-News berichtet weiter, sobald nähere Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 19:35