16.02.2026, 22:30 Uhr

Ludwigshafen – Kostenloser Online-Vortrag am 18. Februar: Welche Heizung passt zu mir?

Mrn news platzhalter logo 5Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 18. Februar 2026, können sich Interessierte von 18 bis 19.30 Uhr während eines kostenfreien Online-Vortrags bei der VHS Ludwigshafen zum Thema Heizung informieren. Ausführliche Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung sind zu finden online unter www.vhs-lu.de, unter Telefon 0621 504-2238 oder per E-Mail unter info@vhs-lu.de. Bürger*inne des Rhein-Pfalz-Kreises melden sich an unter www.vhs-rpk.de oder per E-Mail unter kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de.Der Vortrag wird eine allgemeine Einführung in das Thema Heizungstausch geben. Zuerst werden die gesetzlichen Neuerungen vorgestellt und welche Auswirkungen sich daraus für Verbraucher*innen ergeben. Anschließend werden Handlungsoptionen je nach Heizungsalter vorgestellt. Des Weiteren werden Vor- und Nachteile der aktuell auf dem Markt verfügbaren Heizungssysteme beleuchtet und verfügbare Fördermittel für den Heizungstausch vorgestellt. Abschließend werden die Auswirkungen des CO₂-Preises in Zukunft abgeschätzt. Der praxisnahe Fachvortrag ermöglicht, Fragen mit den Expert*innen direkt zu klären, um im Anschluss den Weg zum eigenen modernen Heizsystem wie etwa die Wärmepumpe gehen zu können.Die Veranstaltung ist Teil der Online-Seminarreihe Solar und Wärme. Weitere kostenfreie Info-Vorträge befassen sich mit den Themen: Heizen mit Wärmepumpe (25. Februar), energetische Sanierung (4. März), Fenster energetisch sanieren (11. März), Mein Weg zur eigenen Dach-PV-Anlage (18. März), Der Weg zum eigenen Balkonkraftwerk (25. März), Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage (15. April), Besonderheiten bei der Kombination von PV mit Dachbegrünung oder Denkmalschutz (22. April), Eigenstromnutzung optimieren durch Speicher & E-Mobilität (29. April), Solares Heizen (6. Mai), PV & Gewerbe (13. Mai), Mein Engagement für den lokalen PV-Ausbau (20. Mai) sowie PV auf Mehrparteienhäusern (27. Mai).
Alle Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.vhs-lu.de über den Suchbegriff „Solar“ zu finden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 22:30

