16.02.2026, 13:18 Uhr

Ludwigshafen – Ist das noch|schon mein Land? – PEN-Gesprächsreihe mit Deniz Yücel und Kristina Schröder

LudwigshafenJPEG Bild 4D52 BF50 E0Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 27.02.2026 um 19 Uhr ist die Schriftstellervereinigung PEN Berlin zum Auftakt ihrer Rheinland-Pfalz-Gesprächsreihe zum Thema Heimat mit PEN-Sprecher Deniz Yücel und der ehemaligen Bundesfamilienministerin Kristina Schröder, moderiert von Kara Ballarin, im Kulturzentrum dasHaus, Veranstaltungsraum Dôme, Bahnhofstr. 30, 67059 Ludwigshafen zu Gast.

Mit der Gesprächsreihe „Ist das noch|schon mein Land?“ tourt die Schriftstellervereinigung PEN Berlin durch Rheinland-Pfalz. Wechselnde Gäste diskutieren miteinander und mit dem Publikum den Begriff der Heimat. Unter dem (sehr deutschen) Wort Heimat können sich viele Menschen immer noch – oder wieder? – etwas vorstellen: in Milieus, wo der Begriff seit eh und je beheimatet ist, in rechtsextremen Kreisen, die diesen Begriff zu vereinnahmen versuchen, aber auch links der Mitte. Was aber ist Heimat? Und – um die Frage mit Jean Améry zu formulieren – wie viel Heimat braucht der Mensch? Was ist erforderlich, um sich zu beheimaten? Was gefährdet das Heimatgefühl? Wie geht Heimat im Plural?

Den Auftakt macht die Reihe in Ludwigshafen mit dem PEN-Sprecher und Journalisten (u.a. taz, Welt) Deniz Yücel sowie der ehemaligen CDU-Bundesfamilienministerin Kristina Schröder. Moderiert wird die Veranstaltung von Kara Ballarin, bekannt aus der Politik-Redaktion der Rheinpfalz. PEN gastiert mit der Gesprächsreihe in insgesamt 19 rheinland-pfälzischen Theatern und Kulturzentren und setzt so die gleichnamige Reihe in Baden-Württemberg fort, die am 26. Januar in Mannheim begonnen hat und noch bis zum 25. Februar läuft. Im August und September wird die Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin fortgesetzt.

PEN bedankt sich beim Deutschen Bundestag und dem Kulturausschuss des Deutschen Bundestages, dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, der Berthold Leibinger Stiftung, der Wüstenrot Stiftung, der Vonovia SE sowie der Agentur Scholz & Friends für ihre Unterstützung.

Gerne möchten wir Sie auf diese Veranstaltung hinweisen und Ihnen für mögliche Interviewanfragen den Kontakt des Tourmanagers Aron Boks weiterleiten: aron.boks@penberlin.de.

Alle Informationen zur Gesprächsreihe „Hallo Rheinland-Pfalz, reden wir über Heimat“ finden Sie in der offiziellen Pressemitteilung des PEN Berlin.

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Anmeldung unter dashaus@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 13:18

