Ludwigshafen – Infos aus erster Hand: Online-Sprechstunde zur Ganztagsbetreuung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Informationen aus erster Hand rund um das Thema Ganztagsbetreuung und -förderung erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte bei einer Online-Sprechstunde mit Expert*innen aus dem Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport am Donnerstag, 19. Februar 2026, von 18 bis 20 Uhr. Die Sprechstunde wird auf www.ludwigshafen-diskutiert.de live gestreamt. Die entsprechende Seite steht ab 19. Februar zur Verfügung. Interessierte können während der Sprechstunde ihre Fragen einfach und unkompliziert in einem Chat schreiben.

Fragen beantworten unter anderem Stefan Weißmann, Leiter des Bereichs Schulen, Pascal Thümling, Leiter des Bereichs Kindertagesstätten und Katrin Konrath, Leiterin des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung. Als weitere Fachleute sind Sylvie Weber-Hauser, die Abteilungsleiterin Ganztagsförderung, Thomas Niklaus, Abteilungsleiter im Bereich Jugendförderung, Thomas Ulses, Abteilungsleiter Schulverwaltung, sowie Heike Sonneck, Fachberatung für die Horte, dabei. Moderiert wird die Sprechstunde von Tina Simon und Bianca König von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Eltern und Erziehungsberechtigte, die an der Sprechstunde nicht teilnehmen können, haben außerdem die Möglichkeit, ihre Fragen vom 23. Februar bis einschließlich 6. März online auf www.ludwigshafen-diskutiert.de zu stellen. Auch diese Fragen werden die Expert*innen der Stadtverwaltung beantworten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:44