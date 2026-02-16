Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Erneute Geschwindigkeitskontrollen auf der L523: 500 Verstöße festgestellt

Am Freitag, 13. Februar 2026, haben Kräfte der zentralen Verkehrsdienste in der Zeit von 14:50 Uhr bis 20:45 Uhr erneut Geschwindigkeitsmessungen auf der L523 durchgeführt. Hintergrund der Maßnahme sind weiterhin bestehende Straßenschäden in dem betroffenen Streckenabschnitt. Aus diesem Grund hat die Stadt Ludwigshafen die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort auf 50 km/h begrenzt.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 3.276 Fahrzeuge gemessen. Dabei registrierten die Einsatzkräfte 500 Geschwindigkeitsverstöße. In 42 Fällen überschritten Verkehrsteilnehmer die erlaubte Geschwindigkeit so deutlich, dass ein Fahrverbot droht.

Besonders auffällig war ein Fahrer, der mit 124 km/h unterwegs war – und damit 74 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lag.

Die Polizei betont, dass solche Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Gerade in Bereichen mit baulichen Einschränkungen oder beschädigter Fahrbahn dienen sie dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 18:51