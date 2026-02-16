Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen-Friesenheim stehen zurzeit noch sieben Pyramiden-Pappeln (Populus nigra italica) in zwei Baumscheiben, die wegen fortschreitender Stammfäule gefällt werden müssen. Diese Maßnahme ist dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit in dem Bereich wiederherzustellen. Die Fällungen werden im Februar durchgeführt. Es ist geplant, die Beete wieder zu bepflanzen mit jeweils zwei Säuleneichen (Quercus robur fastigiata) pro Beet. Bei den nun zu fällenden Bäumen handelt es sich um die verbliebenen Exemplare von Pyramiden-Pappeln an diesem Standort. Im Jahr 2024 mussten aufgrund massiver Schädigungen – wie beispielsweise Stockfäule – bereits sieben Bäume gefällt werden und ein weiterer Baum war vor dieser Maßnahme umgestürzt.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 23:43