Ludwigshafen – 3.276 Messungen und 500 Geschwindigkeitsverstösse bei Kontrollen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag (13.02.2026, 14:50 – 20:45 Uhr) führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste erneut Geschwindigkeitskontrollen auf der L523 durch. Hintergrund der Maßnahme sind bestehende Straßenschäden, weshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Streckenabschnitt durch die Stadt Ludwigshafen weiterhin auf 50 km/h begrenzt ist.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 3.276 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 500 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 42 Fällen hat die Überschreitung ein Fahrverbot zur Folge. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer war mit 124 km/h unterwegs und überschritt die erlaubte Geschwindigkeit damit um 74 km/h.

Die Polizei weist darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten. Insbesondere in Bereichen mit straßenbaulichen Einschränkungen dienen sie dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 18:31