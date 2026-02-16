Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Gästeführerinnen und Gästeführer zeigen „ihr“ Landau – Wer mit offenen Augen durch Landau geht, begegnet Geschichte auf Schritt und Tritt und die engagierten Gästeführerinnen und Gästeführer der Tourist-Information Landau lassen diese auf ihren Führungen lebendig, anschaulich und nahbar werden. Wer das miterleben möchte, hat jetzt bei kostenlosen Stadtführungen der StadtLeben anlässlich des Weltgästeführertags am Sonntag, 22. Februar, die perfekte Gelegenheit.

Jeweils um 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr starten die Rundgänge durch die Innenstadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf spannende Einblicke, unterhaltsame Anekdoten und so manche überraschende Geschichte freuen. Erzählt von erfahrenen Gästeführerinnen und Gästeführern, die „ihre“ Stadt mit großer Begeisterung und fundiertem Wissen präsentieren.

Ob beeindruckende Bauwerke wie die Stiftskirche Landau, geschichtsträchtige Plätze oder versteckte Winkel: Die Führungen machen deutlich, wie facettenreich die Südpfalzmetropole ist. Vor allem aber zeigen sie, wie bereichernd das Wirken der Gästeführerinnen und Gästeführer für das kulturelle Leben in Landau ist. Mit Engagement, Fachkenntnis und viel persönlichem Einsatz tragen sie dazu bei, Geschichte anschaulich zu vermitteln und Identität zu stiften – für Gäste ebenso wie für Einheimische.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind jedoch begrenzt. Eine Buchung ist ausschließlich online unter www.visitlandau.de/stadtundthemenfuehrungen möglich.

Quelle: Pressemitteilung der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 15:36