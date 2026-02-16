  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

16.02.2026, 18:19 Uhr

Landau – Ein starker und lebendiger Auftritt: Franziska Reis von der Freien Montessori Schule Landau gewinnt Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs

16 02 2026 VorlesewettbewerbLandau / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein großer Erfolg für Franziska Reis: Die Schülerin der Freien Montessori Schule Landau hat den Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 2026 gewonnen. Damit wird sie Landau nun auf Bezirksebene vertreten. Insgesamt sieben Sechstklässlerinnen und Sechstklässler traten in den Räumlichkeiten der Landauer Stadtbibliothek zum Stadtentscheid an. Voraussetzung für die Teilnahme war der Gewinn des jeweiligen Schulentscheids.

Der Wettbewerb gliederte sich in zwei Runden: Zunächst präsentierten die Schülerinnen und Schüler einen vorbereiteten Text aus ihrem Lieblingsbuch. Siegerin Franziska Reis entschied sich dabei für einen Auszug aus „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner. In der zweiten Runde stellten die Teilnehmenden ihr Können mit einer ihnen unbekannten Passage aus dem Buch „Als Anders in mein Leben rollte“ von Ariane Grundies unter Beweis.

Beigeordnete Lena Dürphold, die die Wettbewerbssiegerin verkünden durfte, zeigte sich begeistert: „Franziska Reis hat die Jury überzeugt und ihre Lesestelle ganz wunderbar präsentiert. Ich wünsche ihr viel Erfolg für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Aber auch den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gratuliere ich herzlich – sie waren eine starke Konkurrenz.“

Neben einer Siegerurkunde durfte sich Franziska Reis über einen Einkaufsgutschein für die Landauer Buchhandlung Trotzkopp freuen. Der Gutschein wurde vom Förderverein der Stadtbibliothek gestiftet. Die Siegerin erhielt darüber hinaus, ebenso wie alle anderen, das Buch „Rocky Winterfeld. Ziemlich neben der Spur“ von Marie Hüttner. Alle Teilnehmenden erhielten außerdem eine Urkunde, und die städtische Jugendförderung stellte allen zusätzlich eine Ferienkarte zur Verfügung.

Die Jury setzte sich auch in diesem Jahr aus Regina Riebel, Buchhändlerin, Arno Schönhöfer von der städtischen Jugendförderung sowie Maria Schwering, Vorlesepatin, zusammen. Bewertet wurden Lesetechnik, Interpretation und die Auswahl der Textstelle. Wichtig war außerdem, inwieweit es den Kindern gelang, ihr Publikum zu erreichen und Interesse für das vorgestellte Buch zu wecken. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zuvor schon in ihrer Schule als Schulsiegerin und Schulsieger hervorgetan.

Der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist die älteste und größte Leseförderaktion Deutschlands. Seit 1959 wird er vom Börsenverein durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Informationen zum 67. Vorlesewettbewerb sowie weitere Aktionen rund ums Lesen sind unter www.vorlesewettbewerb.de zu finden.

Bildunterschrift:
1: Franziska Reis hat den Landauer Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 2026 gewonnen. (Quelle: Stadt Landau)
2: Beigeordnete Lena Dürphold (links) und die Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek, Magdalena Schlosser (rechts), mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Stadtentscheids des Vorlesewettbewerbs. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz

