Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 18. Februar, der „Tag der Batterie“, erinnert an den Geburtstag von Alessandro Volta, dem Erfinder der ersten funktionsfähigen galvanischen Zelle. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Südliche Weinstraße nutzt diesen Anlass, um darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, Batterien fachgerecht zu entsorgen.

„Tag der Batterie“ nutzen

In vielen Haushalten lagern über Jahre hinweg ungenutzte Batterien in Schubladen oder alten Geräten. Durch ihre Rückgabe gelangen wertvolle Rohstoffe wieder in den Kreislauf und tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen. Ein Blick in Schubladen, also ein kurzer Schubladen‑Check, rund um den „Tag der Batterie“ kann lang vergessene Batterien wieder ins Bewusstsein bringen. Doch wohin damit?

Korrekte Entsorgung

Um Altbatterien zu entsorgen, stehen in Supermärkten, Tankstellen, Elektrofachmärkten und Baumärkten Sammelboxen zur Verfügung. Der Handel ist verpflichtet, Altbatterien kostenlos anzunehmen. Meist befinden sich die Sammelstellen im Bereich der Kassen. Außerdem können Batterien und Akkus bei den beiden WertstoffWirtschaftszentren im Landkreis (bei Billigheim-Ingenheim und Edesheim) kostenfrei abgegeben werden. Dazu zählen auch sogenannte LV-Batterien. Dabei handelt es sich um gekapselte Batterien bis maximal 25 Kilogramm zum Antrieb leichter Verkehrsmittel wie E-Bikes oder E-Roller. Altbatterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

Gefahren bei unsachgemäßer Entsorgung

Falsch entsorgte Altbatterien und Akkus können erhebliche Risiken verursachen. Batterien enthalten Schadstoffe wie Quecksilber, Cadmium oder Blei. Werden sie über die Tonne oder Gelben Sack entsorgt, können sie beschädigt werden, auslaufen oder in Entsorgungsfahrzeugen Brände auslösen. Die Abgabe an offiziellen Sammelstellen verhindert dies und ermöglicht ein sicheres Recycling.

Öffnungszeiten der WertstoffWirtschaftszentren (WWZ), Annahmeschluss jeweils eine halbe Stunde früher: WWZ Nord bei Edesheim: montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und am ersten und dritten Samstag des Monats von 8 bis 12 Uhr. WWZ Süd bei Ingenheim: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und am zweiten und vierten Samstag des Monats von 8 bis 12 Uhr. Mehr unter www.suedliche-weinstrasse.de/wwz.

Der EWW hat sich übrigens der Initiative „Batterie zurück“ angeschlossen, mehr unter www.batterie-zurueck.de.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 23:06