16.02.2026, 14:17 Uhr

Hockenheim – Frühjahrsputz: 14. Hockenheimer Dreck-weg-Tag am 14. März 2026

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 14. März 2026, lädt die Stadt von 10 bis 12 Uhr zum 14. Hockenheimer „Dreck-Weg-Tag“ ein. Mit dieser Aktion soll Hockenheim sauberer und attraktiver werden und damit auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden – natürlich mit tatkräftiger Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer!

Der Frühling naht – Bäume und Wiesen beginnen zu blühen und mildere Temperaturen laden dazu ein, die Zeit wieder vermehrt im Freien zu verbringen. Jedoch wurden über die kalten Monate hinweg vielerorts Flaschen, Verpackungen und anderer Müll zurückgelassen. Damit die Hockenheimerinnen und Hockenheimer sowie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Rennstadt ihre Unternehmungen in einer schönen Umgebung genießen können, findet auch diesen März der jährliche „Dreck-Weg-Tag“ statt, bei dem freiwillige Helferinnen und Helfer die Stadt von zurückgelassenem Unrat befreien. Der Fachbereich Bauen und Wohnen der Hockenheimer Stadtverwaltung hofft auf eine rege Teilnahme an der Aufräumaktion.

Los geht’s um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Dort werden die Freiwilligen in Gruppen eingeteilt und erhalten das nötiges Arbeitsmaterial wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe. Von dort aus fahren die Gruppen eigenständig zu ihren Einsatzorten, um dort Abfall zu sammeln. Unterstützung erhalten sie dabei von den Mitarbeitenden des Bauhofs, die den gesammelten Müll entsorgen. Nach getaner Arbeit sind alle Helferinnen und Helfer ab 12 Uhr zu einem Mittagessen auf dem Waldfestplatz (Altes Fahrerlager) eingeladen. Dort können sich die Teilnehmende als Dank für ihre Unterstützung mit Gulasch- oder Kartoffelsuppe, Brot und alkoholfreien Getränken stärken.

Mitmachen können Einzelpersonen, Vereine, Unternehmen, Nachbarschaftsgruppen und mehr. Interessierte werden gebeten, sich bis Freitag, den 6. März 2026, um 11 Uhr bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Fachbereich Bauen und Wohnen, bei Sandra Szast unter der Telefonnummer 06205 21-2603 oder via E-Mail an s.szast@hockenheim.de anzumelden.

Das Programm des 13. „Dreck-weg-Tages“ im Überblick

Treffpunkt: Samstag, den 14. März 2026, um 10 Uhr, Parkplatz Rudolf-Harbig-Halle.
Durchführung der Reinigungsaktion: Zwischen 10 bis 12 Uhr in einem von fünf Bereichen.
Bereich 1: ev. Kirchengarten/ Stadtzentrum, Karlsruherstraße
Bereich 2: Grünanlage Lußheimer Straße, Bahnstrecke
Bereich 3: Talhausstraße – Grünanlagen Mittelstreifen und Seitenstreifen
Bereich 4: 1. Industriestraße – L 722
Bereich 5: Hockenheim Süd
Abschluss: Ab 12 Uhr am Waldfestplatz (Altes Fahrerlager)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:17

