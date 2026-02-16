Heidelberg – Verkehrsunfall in Kirchheim mit verletzter Person

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 33-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag im Stadtteil Kirchheim leicht verletzt.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 12:00 Uhr mit seinem Nissan auf der Straße Leisberg in Richtung der Straße Im Franzosengewann unterwegs. An der Kreuzung zur Albert-Fritz-Straße nahm er einem von rechts kommenden 33-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der 33-jährige Fahrer des VW leichte Verletzungen in Form von Nackenschmerzen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 14:09