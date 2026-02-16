Heidelberg – Verkehrsunfall auf der Speyerer Straße – eine Person verletzt und hoher Sachschaden – KORREKTURNACHTRAG

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wie bereits berichtet ereignete sich am frühen Samstagnachmittag im Bereich der Abzweigung Speyerer Straße (L600a)/B 535 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand.

Entgegen der ersten Pressemeldung ergab sich zwischenzeitlich folgender Unfallhergang: Ein 25-jähriger Mann war kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi auf der Speyerer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung zum Grasweg und der Abzweigung B 535 nach links auf die B 535 abbiegen. Aufgrund des Rotlichts hatte sich auf der Linksabbiegerspur ein Rückstau gebildet. Diesen übersah der 25-Jährige und wich nach rechts auf die Geradeausspur aus, die Grünlicht hatte. Dabei stieß er mit dem VW einer 33-Jährigen zusammen, die in stadtauswärtsführender Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi über alle Fahrspuren nach rechts geschleudert und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Die 33-jährige Fahrerin des VW stand nach dem Unfall unter Schock und hatte leichte Verletzungen erlitten. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Audi wurde ebenfalls durch Rettungskräfte untersucht, war jedoch unverletzt geblieben.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 12:12