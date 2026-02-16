Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der Niederschläge in den letzten Tagen ist es zu einem Pegelanstieg des Neckars gekommen. Der Bereich der Adlerunterführung in Ziegelhausen und die Abgänge des Leinpfades wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Für den Bereich der B 37 auf Höhe der Alten Brücke besteht laut den aktuellen Prognosen keine Gefahr. Der aktuelle Pegelstand beträgt 2,30 Meter.

Die Schifffahrt wird bei einer Pegelhöhe ab 2,60 Meter eingestellt. Bei einem Wasserstand ab 2,90 Meter mit steigender Tendenz besetzt die Stadt das Hochwasserbüro in der Unteren Neckarstraße 72. Laut aktuellen Prognosen (Stand: 16.02.2026, 11:20) bleibt der Pegelstand knapp unter 2,80 Metern.

Aktuelle Pegelstände und Informationen zur Hochwasserlage gibt es bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026, 23:39